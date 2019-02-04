Yasak Elma 31. son bölümü yayınlandı. Hemen ardından Yasak Elma 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? şeklindeki sorular izleyicisi tarafından merak edilmeye başladı. Yasak Elma'nın son bölümünde, Zeynep ile Alihan arasında çekişme devam ediyor. Yıldız ile Ender ise yeni bir oyunun peşinde.

YASAK ELMA 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bu akşam yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yasak Elma 32. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Zeynep Dündar’ı koluna takıp sevgilisi olarak Alihan’ın karşısına çıkarıyor. Alihan kıskançlıktan deliriyor. Bir de gittikleri bir mekanda Dündar eline mikrofonu alınca kıskançlık daha da tavan yapıyor.

Yıldız ve Ender, işbirliği yaparak Kemal ve Zehra birlikteliğini bitirmek için harekete geçerler. Alihan, Zeynep ve Dündar'ın birlikteliğine inanmak istememekte ve onu geri kazanmanın yollarını aramaktadır. Kemal'in üstüne oynanan oyunları fark etmesi uzun sürmez. Yıldız yanlış kişiye güvenmesinin bedelini ağır ödeyecektir.

Zeynep, Alihan'ı hiç beklemediği şekilde yaralıyor. Zeynep bunca olaydan sonra onu korumayacağını söylüyor. Alihan ise yanıldığını söyleyerek Zeynep'in onu bile bile ateşe atacağını tahmin edemediğini söylüyor. Erim babasının arabasını alıp arkadaşları ile dışarı çıkıyor. Yolda dikkatsizliği yüzünden birine çarpıyor. Arkadaşları arabadan inerek kaçıyorlar.