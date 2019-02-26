Yasak Elma 34. son bölümü yayınlandı. Hemen ardından Yasak Elma 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şeklindeki sorular diziseverler tarafından merak konusu oldu. Yasak Elma'nın son bölümünde, Ender'den ayrılıp Zeynep'e geri dönmek isteyen Alihan büyük bir tuzağa düşüyor. İşte yeni bölümden detaylar...

YASAK ELMA 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bu akşam yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Alihan kendisine Halit'in gönderdiği iki saati görünce geçmişindeki Sırrı öğrenir. Halit ile konuşmaya gider ve aralarındaki yanlış anlaşılmaya bir son verirler. Ender kardeşi Caner ile arasındaki küskünlüğe bir son vermek için Yıldız'ın planını görmezden gelir. Her şeyi kendisinin yaptığını kabul ederek Emir'den özür diler. Onun tekrar işe dönmesini sağlar. Yıldız da bunu öğrenerek Zeynep ile barışma planı yapar fakat Zeynep, İrem’le Hakan'ın arasını düzeltme şartıyla yıldızla barışmayı kabul eder. Yıldız, Hakan'a İrem'in hiçbir suçu olmadığını her şeyi kendisinin yaptığını söyler. Hakan, İrem'i Bursa'dan alarak İstanbul'a gelir. Ender, Zehra'ya Kemal'le yaşadığı evi tadilat ettirme fikrini aşılar. Amacı, Kemal'le Zehra'yı Halit'in villasına döndürüp Yıldız'ı huzursuz ettirmektir. Aile içinde verilen yemekte bunu söylerler yıldızın bütün karşı çıkmalarına rağmen Kemal'le Zehra geçici bir süre için eve kalmaya gelirler. Bu arada Erim'in kötü arkadaşları yine ortaya çıkar. Amaçları para sızdırmaktır. Erim telefonunu annesine ilaç alması için Yaren'e verir. Babasına kaybettiğini söyler ve yeni bir telefon alırlar. Alihan ise Ender’le boşanma kararı almıştır. Zeynep’e bunu söyler Halit ile arasında geçenleri anlatarak ondan boşanana kadar beklemesini ister. Zeynep bu konuda umutlanmıştır. Fakat işler umdukları gibi olmaz Ender boşanma teklifini kabul etmez. Diğer tarafta Yıldız, Enderin yine tuzağına düşer. Ender, Yıldızı elindeki ses kayıtlarıyla tehdit eder. Alihan ile olan evliliğinin gerçek olduğunu Zeynep'e inandırmasını ister.

Alihan’ın sarhoş geldiği bir gece Ender’le ile birlikte olur. Bunu da Yıldız Zeynep'e söylemek mecburiyetinde kalır. Zeynep duygularını açıklayan Dündar'a önemli bir kararını bildirir.