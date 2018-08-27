Yasak Elma, geçen sezonun en çok dikkat çeken dizilerinden biri oldu. Dizi yaz başında diğer dizilerle birlikte seozun finali yaptı ve aynı dönemde dizinin başrol oyuncularından Talat Bulut'un set çalışanını taciz etiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma yeterli delilin bulunmaması nedeniyle takipsizlikle sonuçlandı. Tüm bunlar yaşanırken, dizinin akıbeti merak konusu oldu. İşte Yasak Elma dizisine dair son detaylar...

YASAK ELMA ÇEKİMLERİ BAŞLADI

Taciz iddiası sonrası tatsız bir sezon arası geçiren Yasak Elma ekibinin bir türlü çekimlere başlayamaması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. İlk olarak 12 Ağustos'ta başlayacağı söylenen Yasak Elma çekimleri daha sonra 20 Ağustos'a ertelendi. 20 Ağustos'da da çekimlere başlanılmayan Yasak Elma'nın çekimleri 25 Ağsutos günü başladı. Dizinin Alihan'ı Onur Tuna İnstagram hesabından dizinin çekimlerinin başladığı müjdesini izleyicilere verdi.

YASAK ELMA YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni sezon çekimleri 2 gün önce başlayan Yasak Elma'nın yayın tarihiyle ilgili henüz yapılmış bir açıklama yok. Dizi ile ilgili güncel gelişmeler yaşandıkça haberimizden takip edebilirsiniz.

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