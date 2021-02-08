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Kartal'da 7 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklandı

Kartal Kaymakamlığı, açık ve kapalı tüm alanlarda bugünden itibaren 7 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüşün yasaklandığını duyurdu.

YASAK! Son dakika: Kartal'da 7 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklandı - Haber
Kartal'da gösteri ve yürüyüş yasağı
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AA

Kartal Kaymakamlığından yapılan açıklamada, bazı sivil toplum kuruluşları ve toplulukların sosyal medya hesapları üzerinden bugün ilçede bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde toplanma çağrıları yaptıklarının anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemizde yapılmak istenilen toplanmaların; huzur ve güvenliğin, kamu düzeninin, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin, müessif ve provokatif olayların önlenmesi, toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı il İdaresi Kanunu'nun 32/Ç Maddesine istinaden; Kaymakamlığımızca açık ve kapalı tüm alanlarda 8 Şubat 2021 gününden itibaren 7 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklanmıştır."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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