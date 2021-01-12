Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Yasaklar, kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Cumhurbaşkanı açıkladı!

Korona yasakları ne zaman kaldırılacak? Bilindiği üzere korona virüsü tedbirleri kapsamında yeni yasaklar getirilmişti. Hafta sonunda tam gün ve hafta saat 21.00 sonrasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Peki, kısıtlamalar ne zaman bitecek? Korona yasakları en zaman kalkacak? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama...

Yasaklar, kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Cumhurbaşkanı açıkladı!

Yasaklar ne zaman kaldırılacak? Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Korona virüsü ile mücadele kapsamında yaklaşık bir buçuk ay öncesinde yeni kısıtlama ve tedbirler getirildi. Kafe restoranlar kapatıldı. Hafta içi saat 21.00 sonrası ve hafta sonu tam gün sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Öte yandan 60 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altı için de yeni yasaklar uygulanmaya başladı.

Peki, korona kısıtlamaları en zaman kaldırılacak? Yasaklar ne zaman kaldırılacak? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklaması...

"KADEME KADEME KALDIRACAĞIZ!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelede uygulamaya konulan kısıtlamaların kademe kademe azaltılacağını söyledi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Bu soruna kalıcı çare bulana kadar hayatımızı kendimizi salgından koruyacak tedbirlerle sürdürmeye mecburuz. Temizlik, maske ve mesafe bu tedbirlerin başında geliyor. Vaka sayısının belirli sayının altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız. Her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır. Salgınla mücadelede önemli bir husus da aşı çalışmalarıdır. Türkiye dünyadaki aşı geliştirme ve üretim faaliyetlerini yakinen takip etmektedir. Halihazırda Çin menşeili aşıyı ülkemize getirmeye başladık. İlk etapta 3 milyon doz aşı şu anda ülkemize geldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sağlık çalışanlarına ek ödeme 2021 uzatıldı mı? Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne kadar?
GÜNDEMSağlık çalışanlarına ek ödeme 2021 uzatıldı mı?
Kadir Şeker kurtarmıştı! Son dakika: O kadının bir vukatı daha çıktı
GÜNDEMKadir Şeker'in kurtardığı kadının bir vukuatı daha ...
KURUYORUZ! Üreticiler'den son dakika açıklama: 40 yıldır görmedim
GÜNDEMÜreticiler endişeli: 40 yıldır görmedim
KYK yurt başvurusu başladı mı? 2021 KYK yurt başvuru şartları nedir?
GÜNDEMKYK yurt başvurusu başladı mı?
İSKİ DUYURDU: 12 Ocak İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi olan mahalleler ve ilç
GÜNDEMİSKİ duyurdu: İstanbul'da 12 Ocak Salı su kesintisi ...
DEHŞET! Son dakika: Polisten kaçıyordu, canından oldu!
GÜNDEMKısıtlamadan kaçıyordu! Dehşet!
Son dakika: Kritik operasyon! 6 gözaltı
GÜNDEMKritik operasyon! 6 gözaltı
ZEHİRE OLTA! Son dakika: Polis ve zabıta uyardı, ama dinletemedi
GÜNDEMZabıta ve polis uyardı, onlar dinlemedi!
DEPREM! Son dakika: Denizli depremle sarsıldı - Kandilli ve AFAD
GÜNDEMPamukkale'de 4 büyüklüğünde deprem!
Üniversiteler ne zaman açılacak? Bahar dönemi üniversiteler açılıyor mu? YÖK'ten açıklama geldi mi?
GÜNDEMÜniversiteler ne zaman açılacak?