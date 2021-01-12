Yasaklar ne zaman kaldırılacak? Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Korona virüsü ile mücadele kapsamında yaklaşık bir buçuk ay öncesinde yeni kısıtlama ve tedbirler getirildi. Kafe restoranlar kapatıldı. Hafta içi saat 21.00 sonrası ve hafta sonu tam gün sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Öte yandan 60 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altı için de yeni yasaklar uygulanmaya başladı.

Peki, korona kısıtlamaları en zaman kaldırılacak? Yasaklar ne zaman kaldırılacak? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklaması...

"KADEME KADEME KALDIRACAĞIZ!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelede uygulamaya konulan kısıtlamaların kademe kademe azaltılacağını söyledi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Bu soruna kalıcı çare bulana kadar hayatımızı kendimizi salgından koruyacak tedbirlerle sürdürmeye mecburuz. Temizlik, maske ve mesafe bu tedbirlerin başında geliyor. Vaka sayısının belirli sayının altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız. Her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır. Salgınla mücadelede önemli bir husus da aşı çalışmalarıdır. Türkiye dünyadaki aşı geliştirme ve üretim faaliyetlerini yakinen takip etmektedir. Halihazırda Çin menşeili aşıyı ülkemize getirmeye başladık. İlk etapta 3 milyon doz aşı şu anda ülkemize geldi.