Rüyada merdiven çıkmak hayırlı sayılır ve hedeflere ulaşmaya, itibar kazanmaya, yüksek bir makama erişmeye delalet eder.

Rüyada merdiven çıkmak, tabir geleneğinde yükselişle ilgili rüyalar arasında sayılır. Bu sayfada merdivenin tahta, demir, beyaz ya da yürüyen merdiven oluşuna, dar, dik veya uzun biçimine göre tabirler yer alıyor. Merdivenin kiminle çıkıldığı, basamakların zorlanarak ya da koşarak aşılması ve merdivenin hiç çıkılamaması da yorumu değiştiren hâller arasındadır.

Rüyada merdiven çıkmak

Rüyada merdiven çıkmak hayırlı sayılır. Hedeflere ulaşmaya, güzel bir iş yapıp itibar kazanmaya ve yüksek bir makama erişmeye delalet eder. İş hayatında terfiye, takdir görmeye, rızkın ve kısmetin artmasına işaret eder. Karşılaşılan zorlukların aşılacağına, rüya sahibinin doğru yolda olduğuna da yorulur. Çıkılan her basamak ulaşılmış bir hedefe ya da elde edilmiş bir başarıya alamettir.

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Rüyada merdivenden yukarı çıkmak da aynı yükselişin müjdesidir. Rüyada merdivenlerden çıktığını görmek, rüya sahibinin bulunduğu yerden daha iyi bir mevkiye doğru ilerleyeceğine işaret eder.

Rüyada merdiven tırmanmak ailedeki çözülmemiş meselelerde barışa ve çok kişiden yardım görmeye delalet eder. Tırmanma rüyası uzun süredir bekleyen işlerin tamamlanacağına, sıkıntı veren işlerin çözüleceğine haber verir. Başarılı ve varlıklı olmaya da yorulur.

Bazı tabirciler merdiven çıkmayı alın teriyle aşılacak bir zorluğa yorar. Aynı görüşe göre rüya, aşırı hırsa karşı da bir uyarıdır. Başka bir yoruma göre ise bu rüya doğrudan yükseliş ve başarıya yorulur.

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Rüyada merdivenin cinsine ve rengine göre çıkmak

Rüyada merdiven çıkmak, merdivenin cinsi ve rengi değişse de çoğunlukla yükselişe ve itibar kazanmaya delalet eder. Merdivenin tahtadan ya da demirden yapılmış, beyaz, yürüyen ya da bir apartmana ait oluşu bu yükselişin hangi yoldan geleceğine işarettir. Tahta merdivenin ise maddi darlığa işaret ettiği de olur.

Rüyada tahta merdivenden çıkmak

Rüyada tahta merdivenden çıkmak iş hayatında ilerlemeye ve büyük başarıya işaret eder. Başka bir görüşe göre bu rüya, emeğin karşılığının uzun süre alınamayacağına, sabredildiğinde ise başarının geleceğine delalet eder. Kimi kaynaklarda tahta merdiven maddi sıkıntıya işarettir. Tahta merdivenden çıkmak vasıta ve mülk sahibi olmaya da alamettir.

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Rüyada ahşap merdiven çıkmak ise maddi sıkıntı yönünün aksine sabır ve sükûnetle sıkıntılardan sıyrılmaya, sevdiklerle mutlu anlar paylaşmaya işaret eder. Ahşap merdivenin her basamağı bir müjdeye ve kabul olan duaya yorulur. Rüya artan maddi refaha, zahmetsiz helal rızka da haber verir.

Rüyada yürüyen merdivene binmek

Rüyada yürüyen merdivene binmek hayırlıdır. Yeni bir işe, hızlı ilerlemeye ve terfiye delalet eder. Hayatın kolaylaşacağına, aydınlığa ve ferahlığa çıkılacağına işarettir. Yürüyen merdivenle yukarı çıkmak yükselişin müjdesidir.

Rüyada demir merdiven çıkmak

Rüyada demir merdiven çıkmak rakiplere üstün gelmeye, mal ve itibar kazanmaya delalet eder. Demir merdivenden çıkmak ayrıca hayır işleriyle kazanılan manevi sevaba işarettir.

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Rüyada beyaz merdivenden çıkmak

Rüyada beyaz merdivenden çıkmak borçtan kurtulmaya ve işlerin çok iyi gideceğine işaret eder. Büyük kazanca, malın ve paranın artmasına delalet eder.

Rüyada apartman merdiveni çıkmak

Rüyada apartman merdiveni çıkmak yakınlardan gelecek iyi haberlere delalet eder. Bu rüya, rüya sahibinin hayal ettiği hayata kavuşacağına da işarettir.

Rüyada zorlanarak merdiven çıkmak

Rüyada zorlanarak merdiven çıkmak için tabirciler ikiye ayrılır. Bir yoruma göre bu rüya maddi sıkıntıya, istenmeyen işlerde çalışmak zorunda kalmaya ya da zarara işaret eder.

Öteki yoruma göre zorlanarak çıkmak hayra döner. Zor durumlar yüzünden kesintiye uğramış bir işin ya da ilişkinin kaldığı yerden süreceğine delalet eder. Sorunların kısa sürede çözüleceğine, emekle kazanılan istikrarlı bir gelire de yorulur.

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Rüyada merdivenin biçimine göre çıkmak

Merdivenin biçimi değişse de rüyada merdiven çıkmak çoğunlukla hedefe yönelmeye delalet eder. Dar ya da dik merdiven bu hedefe hangi yoldan varılacağına işarettir. Uzun merdiven ise kimi zaman maddi darlığa delalet eder.

Rüyada dar merdiven çıkmak

Rüyada dar merdiven çıkmak muradına meşakkatli bir yoldan ulaşmaya delalet eder. Çile çekerek kazanılan şeyin kıymetinin bilineceğine, uzun mücadelenin ardından istenen yere varılacağına işaret eder. Bir başka yoruma göre dar merdivenden çıkmak karmaşık ve belirsiz durumlara yorulur.

Rüyada dik merdiven çıkmak

Rüyada dik merdiven çıkmak işleri düzeltmek için büyük adımlar atmaya delalet eder. Sıkıntıların kısa zamanda çözüleceğine, işlerin aksamadan yürüyeceğine işarettir. Uzun yıllardır hayali kurulan şeye yakında kavuşulacağına da yorulur.

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Rüyada uzun merdiven çıkmak

Rüyada uzun merdiven çıkmak, bir yoruma göre maddi sıkıntıya işaret eder. Uzun merdivenden çıkmak ayrıca rüya sahibinin muradına erme arzusuna delalet eder.

Rüyada merdiven inip çıkmak

Rüyada merdiven inip çıkmak hayattaki iniş çıkışlara ve dalgalanmalara işaret eder. Bir yoruma göre halkın işlerinde çalışmaya delalet eder. Başka bir yoruma göre iş ve sosyal hayattaki sorunlar yüzünden üzülmeye ya da mevki kaybına yorulur. Üçüncü bir yorum ise bu rüyayı zor dönemin sona ereceğine ya da yeni bir ev alınacağına bağlar.

Rüyada merdiven çıkmak ve inmek art arda görüldüğünde rüya yine bu iniş çıkışlara delalet eder. Rüyada merdiven çıkıp inmek de işlerin bir süre dalgalı gideceğine işarettir.

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Rüyada merdiven çıkamamak

Rüyada merdiven çıkamamak ilerlemede ve başarıda engellerle karşılaşmaya, belirsiz ve uğraştırıcı işlere işaret eder. Bir başka tabire göre sabit işin ve gelirin elden gideceğine, zahmetin artacağına delalet eder.

Aynı rüyanın hayırlı bir yorumu da vardır. Buna göre merdivenden çıkamamak, alınan kararlar sayesinde zarardan kurtulmaya ve durumun düzelmesine yorulur. Haneye bolluk bereket gelmesine, uzun süredir beklenen huzurlu aile ortamına kavuşmaya da haber verir.

Rüyada biriyle merdiven çıkmak

Rüyada sevgiliyle merdiven çıkmak sorumluluk almaya, güzel bir işe girmeye ya da evliliğe işaret eder. Eşle birlikte merdiven çıkmak rahatın artmasına ve karşılıklı desteğe delalet eder.

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Arkadaşla merdiven çıkmak yardım görerek yükselmeye, birlikte kazanç elde etmeye yorulur. Aileyle merdiven çıkmak ise aile bağlarının kuvvetlenmesine, ayrı düşenlerin kavuşmasına alamettir.

Rüyada koşarak merdiven çıkmak

Rüyada koşarak merdiven çıkmak maddi sıkıntılardan kurtulmaya yorulur. Bu rüya, darlığın ardından rahat bir hayata geçileceğine delalet eder.