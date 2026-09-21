Rüyada muhabbet kuşu görmek hayra ve müjdeli habere delalet eder, hane içinde huzura ve bekâr kimse için hayırlı bir kısmete işaret eder.

Rüyada muhabbet kuşu görmek, kuşun hangi hâlde göründüğüne göre tabir edilir. Kafeste duran kuşla dala konan kuşun yorumu aynı değildir, tek başına görülen kuşla sürü hâlinde görülenin yorumu da farklıdır. Rüya sahibinin kuşu yakalaması, beslemesi ya da sevmesi ise tabiri kendi tarafına çeker.

Rüyada muhabbet kuşu görmek

Rüyada muhabbet kuşu görmek hayra ve müjdeli habere delalet eder. Rüya sahibinin uzaktan sevindirici bir haber alacağına ve uzun süredir tuttuğu dileğin kabul olacağına işaret sayılır. Rüyada muhabbet kuşu, muhabbeti seven, yakınlık ve dostluk gösteren hoş sohbetli bir kimseye yorulur. Rüyayı gören kişinin sözü dinlenir, oturduğu mecliste sevilir ve çevresinden hürmet görür. Aynı rüya hane tarafında huzura, bolluğa ve berekete delalet eder. Evin içindeki gerginliğin dağılmasına, sıkıntılı günlerin sona ermesine ve rızkın genişlemesine işaret eder. Bekâr kimse için hayırlı bir kısmete ve yuva kurmaya yorulur. Evli kimse için eşler arasındaki soğukluğun kalkmasına, kırgınlığın bitmesine ve hanede sevginin tazelenmesine alamettir.

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Rüyada muhabbet kuşunun rengine göre tabiri

Muhabbet kuşunun rengi, rüyada haber verilen hayrın hangi taraftan geleceğini gösterir. Açık ve parlak renkler huzur, müjde ve kısmet tarafına çeker. Koyu renkler ise sıkıntının bitmesine ve borcun kapanmasına yorulur. Renk hangisi olursa olsun hüküm rüya sahibinin lehinedir, yalnız kafeste görülen sarı kuşta yön değişir.

Rüyada mavi muhabbet kuşu görmek

Rüyada mavi muhabbet kuşu görmek huzura ve sükûnete delalet eder. Rüya sahibinin sakin, rahat ve dertsiz bir döneme kavuşacağına işaret sayılır. Kuşun mavisi işte berekete, hanede ise mutluluğa yorulur. Gerginliğin dağılmasına, tartışmaların dinmesine ve evin havasının yumuşamasına alamettir. Aynı rüya bir iş seyahatine de tabir edilir.

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Rüyada sarı muhabbet kuşu görmek

Rüyada sarı muhabbet kuşu görmek, kuşun nerede durduğuna göre iki ayrı yöne çıkar. Kafeste görülen sarı muhabbet kuşu yorucu ve sıkıcı bir ilişkiye, geveze ve kıskanç bir kadınla beraberliğe işaret eder. Rüya sahibinin çevresinde çok konuşan, kıskançlığıyla huzur bırakmayan bir kimse vardır. Aynı kuş dalda ya da elde görülmüşse hüküm döner ve sevindirici habere yorulur. Evli kimse için kız evlada delalet eder. Bekâr kimse için karşılıksız bir sevgiye, emeğin görülmediği bir gönül işine işaret sayılır. Sarı muhabbet kuşu şöhrete giden yola da tabir edilir.

Rüyada yeşil muhabbet kuşu görmek

Rüyada yeşil muhabbet kuşu görmek maddi kazanca, müjdeye ve hedefe ulaşmaya işaret eder. Çalışan kimse için terfiye, ticaretle uğraşan için kârlı bir işe delalet eder. Bekâr kimse için hayırlı bir kısmetle tanışmaya ve mutlu bir evlilik kurmaya yorulur. Uzun süredir beklenen işin sonuca varması da bu rüyanın alametidir.

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Rüyada renkli muhabbet kuşu görmek

Rüyada renkli muhabbet kuşu görmek moral bulmaya, zenginleşmeye ve aranan huzura kavuşmaya işaret eder. Helal malın ele geçmesine, büyük bir rahatlığa ve zararlı alışkanlıklardan uzaklaşmaya delalet eder. Rüya sahibinin sıkıntılı bir dönemin ardından toparlanacağına yorulur.

Rüyada beyaz muhabbet kuşu görmek

Rüyada beyaz muhabbet kuşu görmek uzun süredir çekilen sıkıntıların ve zorlukların ortadan kalkmasına işaret eder. Rahata ve huzura ermeye delalet eder. Bekâr kimse için evliliğe, evli kimse için evlada, çalışan kimse için mevki yükselmesine yorulur. Beyaz muhabbet kuşu ziynete ve süse de tabir edilir.

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Rüyada siyah muhabbet kuşu görmek

Rüyada siyah muhabbet kuşu görmek borçların bitmesine işaret eder. Kısa süreli bir üzüntünün ardından uzun yıllardır beklenen hayallerin gerçekleşmesine delalet eder. Emekle kazanılan helal rızka, akrabalık bağlarının kuvvetlenmesine ve zararlı alışkanlıklardan kurtulmaya yorulur. Siyah renk bu rüyada hayrı bozmaz.

Rüyada pembe muhabbet kuşu görmek

Rüyada pembe muhabbet kuşu görmek daha rahat bir hayata kavuşmaya ve daha güzel, sağlıklı bir eve çıkmaya işaret eder. Sıkıntıların çözülmesine, hatalardan ders alınmasına ve borçlardan kurtulmaya delalet eder.

Rüyada kırmızı muhabbet kuşu görmek

Rüyada kırmızı muhabbet kuşu görmek, uğruna büyük sermaye konulan işin hayal kırıklığı yaşatmayacağına işaret eder. Beklenmedik anda müjdeli haber almaya, uzak akrabalarla buluşmaya ve üzüntülü günlerin sona ermesine delalet eder.

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Rüyada muhabbet kuşu yakalamak

Rüyada muhabbet kuşu yakalamak kısmet kapılarının açılmasına işaret eder. Üzüntü ve kederden kurtulmaya, uzun süredir beklenen haberin gelmesine ve rızkın genişlemesine delalet eder. Rüya sahibinin rakibini alt etmesine ve uzun süredir devam eden şanssızlığın kırılmasına yorulur. Borçların ödenmesine ve geçim şartlarının düzelmesine de alamettir.

Rüyada mavi muhabbet kuşu yakalamak

Rüyada mavi muhabbet kuşu yakalamak sıkıntılardan kurtulmaya işaret eder. Büyük bir kazanca ve borçtan kurtulmaya delalet eder. Rüya sahibinin üzerindeki maddi yükün kalkmasına yorulur.

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Rüyada sarı muhabbet kuşu yakalamak

Rüyada sarı muhabbet kuşu yakalamak hayırlı düşünceli bir kimseyle yakınlaşmaya işaret eder. Mutluluğun artmasına ve içten ilişkiler kurmaya delalet eder. Sarı kuşun kafeste görülmesindeki olumsuz hüküm, kuş elde tutulduğunda geçerli olmaz.

Rüyada muhabbet kuşu yakalamak ve kafese koymak

Rüyada muhabbet kuşu yakalamak kafese koymak güvenilen bir yakınla ya da dostla iyi ilişkiye işaret eder. Kazançlı bir ticarete ve aile sorumluluklarının yerine getirilmesine delalet eder. Rüya sahibinin eline geçen kısmeti koruyacağına yorulur.

Rüyada muhabbet kuşu tutmak

Rüyada muhabbet kuşu tutmak eline daha fazla gelir geçmesine işaret eder. Uzun süre üzerinde düşünülen bir işte büyük başarı elde etmeye, hayırlı evlada, sağlığa kavuşmaya ve rahat bir yaşama delalet eder.

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Rüyada yeşil muhabbet kuşu yakalamak

Rüyada yeşil muhabbet kuşu yakalamak büyük kazanca ve mevki yükselmesine işaret eder. Yapılan yatırımdan umulandan fazlasını almaya delalet eder.

Rüyada muhabbet kuşunun sayısına göre tabiri

Muhabbet kuşunun sayısı, rüyadaki hayrın ne kadar geniş bir çevreye yayılacağını gösterir. Tek kuş rüya sahibinin kendi kısmetine, birkaç kuş yakın çevresiyle kurulacak bağa ve sorunların çözülmesine, kalabalık kuş ise haneye ve dost meclisine gelecek berekete işaret eder. Sayı arttıkça hüküm hayır tarafında kalır.

Rüyada çok sayıda muhabbet kuşu görmek

Rüyada çok sayıda muhabbet kuşu görmek hayırlı haberlere ve dileklerin kabul olmasına işaret eder. Dost ve aile ile hoş vakit geçirmeye, ticaretin genişlemesine ve yeni bir iş imkânına delalet eder. Rüyada bir sürü muhabbet kuşu görmek sıkıntılı günlerin sona ermesine ve haneye gelecek bolluğa yorulur. Rüyada birden fazla muhabbet kuşu görmek ya da 4 tane muhabbet kuşu görmek de haneye gelecek bolluğa yorulur. Kuşların çokluğu hayrın genişliğine işaret sayılır.

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Rüyada 2 tane muhabbet kuşu görmek

Rüyada 2 tane muhabbet kuşu görmek eğlenceli bir ortama girmeye ve orada bulunanlarla hoş vakit geçirmeye delalet eder. Yeni dostluklar kurmaya işaret eder. Bekâr kimse için huzurlu bir ilişkiye adım atmaya yorulur. İki kuşun bir arada görülmesi uyuma, sevgiye ve sadakate alamettir.

Rüyada 3 tane muhabbet kuşu görmek

Rüyada 3 tane muhabbet kuşu görmek sorunların aşılmasına işaret eder. Huzurlu ve bereketli bir dönemin yaklaşmasına delalet eder. Rüya sahibinin sıkıntılı işlerinin birer birer çözülmesine yorulur.

Rüyada muhabbet kuşunun öldüğünü görmek

Rüyada muhabbet kuşunun öldüğünü görmek ayrılığa ve geçici kedere işaret eder. Dostluk bağlarının zayıflamasına ve sevilen bir dosttan uzak kalmaya delalet eder. Rüyada muhabbet kuşunun ölmesi, gönül verilen kimseyle araya mesafe girmesine yorulur. Rüyada ölü muhabbet kuşu görmek beklenen güzel haberin gecikmesine işaret sayılır. Rüyada muhabbet kuşu ölmesi, hanedeki huzurun azalmasına da alamettir. Kuşun elde ölmesi keder ve üzüntüye delalet eder, acele hareketle elindekini kaybetmeye yorulur. Kafeste ölü bir kuş görülmesi darlığa ve hane içinde çıkacak sıkıntıya işaret eder.

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Rüyada ölmüş muhabbet kuşunu canlı görmek

Rüyada ölmüş muhabbet kuşunu canlı görmek neşenin ve huzurun korunmasına işaret eder. İş yerinde başarı sebebiyle terfiye, düzenli gelire ve iftiradan kurtulmaya delalet eder. Tartışılan kimselerden helallik almaya yorulur. Bekâr kimse için evliliğe işaret sayılır.

Rüyada muhabbet kuşunun davranışına göre tabiri

Muhabbet kuşunun rüyadaki hareketi, hayrın rüya sahibinde kalıp kalmayacağını gösterir. Kuşun omza konması, konuşması ve yükselerek uçması hayrın elde kalmasına ve büyümesine yorulur. Kuşun rüya sahibinden uzaklaşması ise beklenen haberin gecikmesine ve elden çıkan fırsatlara işaret eder.

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Rüyada muhabbet kuşunun kaçtığını görmek

Rüyada muhabbet kuşunun kaçtığını görmek beklenen haberin gelmemesine ve bundan duyulacak üzüntüye işaret eder. Sevilen birinden uzaklaşmaya ve hayat arkadaşını kaybetmeye delalet eder. Rüyada muhabbet kuşunun kaçması önemli fırsatların elden çıkmasına yorulur.

Rüyada muhabbet kuşunun kaçıp geri gelmesi bir ilişkinin yeniden kazanılmasına işaret eder. İş ve sosyal hayatta düşmanlıkların sona ermesine, mevki ve makam sahibi olmaya, zorlu dönemin bitmesine delalet eder.

Rüyada muhabbet kuşunun uçtuğunu görmek

Rüyada muhabbet kuşunun uçtuğunu görmek ayrıcalık elde etmeye işaret eder. Helal kazanç sağlamaya ve büyük başarıya delalet eder. Yapılan hataların düzeltilmesine ve küçümsenen hayallerin gerçekleşmesine yorulur. Kuşun yükselerek uçması, rüya sahibinin bulunduğu yerden daha ileriye geçeceğine alamettir.

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Rüyada muhabbet kuşunun konuştuğunu görmek

Rüyada muhabbet kuşunun konuştuğunu görmek aile içinde büyük sevince işaret eder. Kötü giden işlerin düzelmesine ve yakın zamanda ev sahibi olmaya delalet eder. Yol gösteren bir kimseden yardım görmeye, rızkın genişlemesine ve toplumda itibar kazanmaya yorulur.

Rüyada omzuna muhabbet kuşu konması

Rüyada omzuna muhabbet kuşu konması sevdikleriyle daha önce yaşanmamış bir mutluluğa işaret eder. Ağır bir hastalıktan kurtulmaya ve büyük kazançlara delalet eder. Yüksek bir mevkiye terfiye, kırgınların barışmasına ve hanede sevginin hüküm sürmesine yorulur.

Rüyada muhabbet kuşu yavrusu görmek

Rüyada muhabbet kuşu yavrusu görmek sevindirici habere ve mutlu bir sürprize işaret eder. Emeğin karşılığını almaya, sıkıntıların çözülmesine ve mevki yükselmesine delalet eder. Rüyada yavru muhabbet kuşu görmek uzun süredir görülmeyen bir akrabayla buluşmaya yorulur.

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Rüyada muhabbet kuşunun yavruladığını görmek

Rüyada muhabbet kuşunun yavruladığını görmek deneyimsiz olunan işlerde aşinalık kazanmaya işaret eder. Girilen işleri iyi yerlere getirmeye, dertlerden kurtulmaya ve kaçırılan fırsatların yeniden doğmasına delalet eder.

Rüyada kafeste muhabbet kuşu görmek

Rüyada kafeste muhabbet kuşu görmek hoş sohbetli, akıllı bir dosta işaret eder. Rüya sahibine akıl veren, sözüne güvenilen bir kimsenin varlığına delalet eder. Bu hüküm kafesteki kuş canlı görüldüğünde geçerlidir. Eşler arasındaki soğukluğun kalkmasına, evliliğe adım atmaya, evlada ve haneye gelecek bolluk berekete yorulur. Rüyada muhabbet kuşu kafesi görmek, içindeki kuş canlıysa aynı hayra yorulur.

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Rüyada muhabbet kuşu yumurtası görmek

Rüyada muhabbet kuşu yumurtası görmek kolaylıkla elde edilecek rızka işaret eder. İleride gelecek zenginliğe ve maddi sıkıntıların çabuk atlatılmasına delalet eder. Borçlardan kurtulmaya ve rahat bir geçime yorulur. Rüya sahibinin eline geçecek kazancın zahmetsiz olacağına işaret sayılır.

Rüyada muhabbet kuşunun yumurtladığını görmek

Rüyada muhabbet kuşunun yumurtladığını görmek uzun zamandır hayal edilene kavuşmaya işaret eder. Eksik ve sıkıntıların giderilmesine, büyük bir kazanca delalet eder. Rüyada muhabbet kuşu yumurtladığını görmek hayali kurulan eve sahip olmaya, makam ve itibarın yükselmesine yorulur.

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Rüyada muhabbet kuşu sahiplenmek

Muhabbet kuşunu edinmek, beslemek ve hanede bulundurmak rüya sahibinin eline geçen kısmete işaret eder. Bu kısmeti koruyacağına ve dost ile komşularla yakınlığın artmasına delalet eder. Kuşun hanede bulundurulması bolluğa ve üzerindeki sıkıntıların hafiflemesine yorulur.

Rüyada muhabbet kuşu sevmek

Rüyada muhabbet kuşu sevmek insanların güvenini kazanmaya işaret eder. İşlerdeki sorunların ortadan kalkmasına ve kaybedilenin bulunmasına delalet eder. Sevdiklerle barışmaya ve ani bir rahatlığa yorulur.

Rüyada muhabbet kuşu almak

Rüyada muhabbet kuşu almak büyük bir işe başlamaya işaret eder. Yakın bir dostun yardımıyla zorlukların aşılmasına delalet eder. Dost ve komşularla artan yakınlığa, hanede çoğalan bolluk ve berekete, maddi manevi sıkıntıların kalkmasına yorulur.

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Rüyada muhabbet kuşu beslemek

Rüyada muhabbet kuşu beslemek kazanılacak büyük bir başarıya işaret eder. Bu başarının ardından sevilen bir dostla işlerin büyütülmesine delalet eder. Duaların kabulüne, umulmadık bir yardıma ve uzun süredir devam eden sorunların çözülmesine yorulur.

Rüyada evde muhabbet kuşu görmek

Rüyada evde muhabbet kuşu görmek yükün azalmasına işaret eder. Maddi sıkıntının sona ermesine ve hanenin bolluk bereket görmesine delalet eder. Uzun süredir devam eden düşmanlıkların bitmesine ve sevilen bir kimse olmaya yorulur.

Rüyada muhabbet kuşu bulmak

Rüyada muhabbet kuşu bulmak sevdikleriyle bir araya gelme fırsatına ve sorunların çözüme kavuşmasına işaret eder. Eşler arasındaki kırgınlığın giderilmesine, hayırlı biriyle sevinçli bir evliliğe ve yakın bir dostla ortaklığa delalet eder.

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Rüyada papağan ve muhabbet kuşu görmek

Rüyada papağan ve muhabbet kuşu görmek rakip ve düşmanlara karşı büyük atılımlar yapmaya işaret eder. Fesatlık içinde olan birine karşı zafer elde etmeye delalet eder. Hayırlı kapıların açılmasına ve sadakat duygusunun güçlenmesine yorulur.