Rüyada toprak görmek, tabir geleneğinde insanın geçimiyle, malıyla ve ömrüyle bağlantılı rüyalar arasında sayılır. Toprak rüyada bazen bir bahçede, bazen bir saksının içinde, bazen de bir yolun ya da mezarın üstünde görülür. Kimi rüyada rüya sahibi toprağı kazar, eker, sular ya da taşır. Kimi rüyada toprak kayar, kişiyi altına alır ya da içinden altın, su, patates çıkar. Tabir de bu sahnelere, toprağın rengine, nemine ve kuruluğuna göre yön değiştirir.

Rüyada toprak görmek

Rüyada toprak görmek insana ve insanın hayatını sürdürmek için muhtaç olduğu her şeye işaret eder. Toprak bu rüyada hayatın, ömrün, nesillerin devamının, rızkın ve malın karşılığı sayılır. Rüyada toprak, hem bolluk hem de yokluk yönünde yorumlanabildiği için tabir toprağın haline göre ayrılır.

Temiz, verimli ve nemli toprak görmek rüya sahibinin bolluk içinde yaşayacağına, helal rızka ve kazanca kavuşacağına delalet eder. Gübreli toprak görmek de toprağın verimli yönüne girer ve bereketli bir döneme işaret eder.

Kuru, çatlamış ve susuz toprak ise darlığa yorulur. Kıtlığın ve zor günlerin yaklaştığına alamettir. Bu iki yön birbirinden ayrı okunur ve hangisinin geçerli olacağı rüyada toprağın nasıl göründüğüne bağlıdır.

Bir avuç toprak görmek rüya sahibinin eline geçecek rızka yorulur. Kil toprak görmek de malın işaretidir. Kil yemek ise mal mülk edinmeye delalet eder.

Toprağa kazık çakmak, rüya sahibinin bolluğa ereceğine, ailesinin genişleyeceğine işaret eder. Rüya sahibinin hayırlı sonuçlar doğuracak önemli kararlar alacağına da delalet eder. Bekar kimse için yakında evlenmeye, zor zamanlarda çıkış yolu bulmaya ve rakiplere üstün gelmeye yorulur. Toprağa çiş yapmak ise maddi sıkıntıların çözüleceğine, fakirliğin geride kalıp ferahlığa erileceğine delalet eder. Aile içinde huzurun geri döneceğine de alamettir.

Rüyada toprak bahçe görmek

Rüyada toprak bahçe görmek büyük mutluluklara işaret eder. Hastalıktan ya da sıkıntıdan kurtulmaya yorulur.

Rüyada saksıda toprak ve çiçek görmek

Rüyada saksıda toprak ve çiçek görmek sorunları geride bırakmaya, fakirlikten kurtulup ferahlığa kavuşmaya işarettir. Saksıda toprak görmek de darlığın sona ereceğine yorulur. Toprak dolu saksı görmek ihtiyacın beklenmedik bir yerden giderilmesine ve garanti bir gelire delalet eder. Çiçek toprağı görmek, saksıya konan toprak gibi ferahlığa kavuşmaya yorulur.

Rüyada toprak almak

Rüyada toprak almak fakirliğe ve ihtiyaca işaret eder. Rüya sahibinin yakın zamanda zor bir döneme gireceğine yorulur.

Toprak satın almak ise bu hükme bağlanmaz. Arazi satın almak gibi gönül derdinin sonunda mutluluğa kavuşmaya delalet eder. Toprak satmak ise hayra yorulmaz. Toprak malın karşılığı sayıldığı için bu rüya malın elden çıkmasına işarettir.

Rüyada toprağa basmak

Rüyada toprağa basmak rüya sahibinin eline para geçeceğine ve kurtuluşu bulacağına işaret eder. Yalın ayak toprağa basmak anlayışlı biriyle evlenip evlat sahibi olmaya yorulur.

Rüyada yumuşak toprak görmek

Rüyada yumuşak toprak görmek eş ve evlat sıcaklığını tatmaya, yarıda kalmış işlerin yeniden hayata geçmesine delalet eder. Islak ve nemli toprak ise aydınlık ve ferah bir hayata yorulur.

Rüyada kuru toprak görmek

Rüyada kuru toprak görmek darlığa, kıtlığa ve maddi sıkıntıya işaret eder. Çatlamış ve susuz toprak zor günlerin habercisidir. Bir yoruma göre rüya sahibinin elindeki imkanlarla sorunlarına çözüm bulacağına da yorulur. Kuru toprak kazmak çok uğraştıktan sonra istenene kavuşmaya işarettir.

Rüyada toz toprak içinde kalmak

Rüyada toz toprak içinde kalmak ekonomik şartların iyileşeceğine, çalışmalarla büyük kazanç elde edileceğine işaret eder. İsteklere kavuşmaya da yorulur. Birini toz toprak içinde görmek, o kimsenin emeğinin karşılığını alıp kazancının artacağına delalet eder.

Rüyada toprak kazmak

Rüyada toprak kazmak kazançlı bir işe başlamaya ve emeklerin karşılığını almaya işaret eder. Yeni bir iş kurmak için hazırlık yapmaya, büyük bir kazanç kapısının açılmasına yorulur.

Bu rüyanın tabiri kişinin haline göre ayrılır. Yolcunun toprak kazması kazancına, bekarın kazması evlenmesine delalet eder. Sıkıntıdaki kişinin toprak kazması ferahlığa yorulur. Hastanın toprak kazması ise hayra yorulmaz ve sıkıntıya, hatta ölüme işarettir.

Fidan dikmek için toprak kazmak emeğin karşılığını almaya yorulur. Ağaç dikmek için toprak kazmak da kazançlı bir işin temelini atmaya delalet eder. Çiçek dikmek için toprak kazmak yeni bir işe hazırlık yapmaya işarettir.

Rüyada kazılmış toprak görmek

Rüyada kazılmış toprak görmek, rüya sahibinin daha faydalı bir kimse olmak için çabalayacağına işaret eder. Yaptığı işlerle tanınıp hedeflerine ulaşacağına yorulur. Başkası tarafından kazılmış toprak görmek terfi almaya ve kem gözden korunmaya delalet eder.

Rüyada başkasının toprak kazdığını görmek

Rüyada başkasının toprak kazdığını görmek rüya sahibinin geldiği noktayı korumak için mücadele edeceğine işaret eder. İş hayatındaki başarısını ve makamını elinde tutmak için çaba harcayacağına yorulur.

Rüyada ölünün toprak kazması

Rüyada ölünün toprak kazması hayırlı bir rüyadır. Bolluk ve bereket içinde yaşanacağına, sorunların son bulacağına delalet eder. Rüya sahibinin ailesini sevindirecek işler yapacağına da işarettir.

Rüyada kepçe ile toprağın kazıldığını görmek

Rüyada kepçe ile toprağın kazıldığını görmek iki yönlü tabir edilir. Bir yönüyle uzun yıllardır kurulan hayallere kavuşmaya ve maddi kayıpların sona ermesine işaret eder.

Öbür yönüyle bu rüya sıkıntılarla mücadeleye yorulur. Rüya sahibinin kepçe ile toprak kazması ise art arda aksilikler yaşamaya delalet eder.

Rüyada kazma ile toprak kazmak

Rüyada kazma ile toprak kazmak yeni bir yerde yeni bir işe başlamaya delalet eder. Sıkıntı veren durumların ortadan kalkacağına, borçlardan kurtulup güzel günler yaşanacağına da işarettir.

Rüyada kürekle toprak kazmak

Rüyada kürekle toprak kazmak rüya sahibinin güçlü ve güvenilir bir kimse olduğuna ya da olacağına işaret eder. Zahmet ve zorluklardan kurtulmaya, sorunların yakında bitip başarılı atılımlar yapılmasına yorulur.

Rüyada bahçede toprak kazmak

Rüyada bahçede toprak kazmak mutlu ve huzurlu bir aile kurmaya, hayırlı evlada ve uzun süren aile saadetine yorulur. Sorunlardan kurtulup ferahlığa çıkmaya da alamettir.

Rüyada elle toprak kazmak

Rüyada elle toprak kazmak rüya sahibinin kendini işine vereceğine işaret eder. Bu sayede iş hayatının iyi gideceğine delalet eder.

Rüyada toprak kayması görmek

Rüyada toprak kayması görmek, tabirde çoğunlukla olumsuz yorumlanır. Rüya sahibinin hayatında dikkatsiz ve aceleci davrandığına, yanlış kararlarla canını ve malını tehlikeye attığına işaret eder. İşlerin ters gideceğine, emeklerin boşa çıkıp hayallerin yıkılacağına yorulur.

Rüyada toprak kayması maddi ve manevi sıkıntıların habercisidir. Heyelanı görmek ani ve büyük değişikliklere, sıkıntılı günlerin yaklaştığına alamettir. Toprağın kaydığını görmek birtakım problemlerle karşılaşmaya delalet eder. Kayan toprak görmek ise ayağın altındaki zeminin sarsılmasıyla işlerin ters gitmesine yorulur.

Bazı yorumcular toprak kaymasını zor işlerin kolaylaşmasına yorar, ancak yaygın tabir olumsuz yöndedir.

Rüyada toprak kaymasından kurtulduğunu görmek

Rüyada toprak kaymasından kurtulduğunu görmek hayırlı bir rüyadır. Rüya sahibinin yakın zamanda sevinçli bir hayat süreceğine, iş hayatındaki zararların düzeleceğine işaret eder. Emeğinin karşılığında başarı göreceğine de yorulur.

Toprak kaymasından kaçmak, doğru kararlarla maddi kazanç sağlanacağına delalet eder. Heyelanı uzaktan izlemek ise olaylardan haberdar olunacağına ama bu olayların rüya sahibine zarar veremeyeceğine işarettir.

Rüyada topraktan bir şey çıktığını görmek

Rüyada topraktan bir şey çıktığını görmek, toprağın içinde saklı olanın ortaya çıkmasıdır ve tabirde çoğunlukla kazanca bağlanır. Neyin çıktığı yorumu ayırır.

Topraktan çiçek çıkarmak, topraktan çıkan öbür ürünler gibi emeğin karşılığını almaya yorulur. Topraktan soğan çıkarmak da topraktan patates çıkarmak gibi uzun süre emek verilen bir işten kazanç sağlanacağına delalet eder.

Rüyada topraktan su çıkması

Rüyada topraktan su çıkması zorlukların aşılacağına ve borçların kapanacağına işaret eder. İş hayatında yükselmeye yorulur. Topraktan su çıktığını görmek, özellikle toprağı kazıp suya ulaşmak, zorlu bir dönemin ardından ferahlatıcı bir haber alınacağına delalet eder. Su bulanık ve kirli çıkarsa tabir hayırdan sıkıntıya döner.

Rüyada topraktan temiz su çıktığını görmek

Rüyada topraktan temiz su çıktığını görmek, rüya sahibinin çevresinde işlerin yoluna gireceğine ve huzurlu günler yaşanacağına yorulur. Suyun temizliği rızkın helal ve bereketli olacağına işarettir.

Rüyada topraktan patates çıkarmak

Rüyada topraktan patates çıkarmak işlerin günden güne iyiye gideceğine işaret eder. Uzun süre emek verilen bir iş için kazanç sağlanacağına yorulur.

Topraktan patates toplamak zenginleşmeye delalet eder. Sıkıntıların kısa zamanda çözüleceğine de alamettir.

Rüyada topraktan para çıkarmak

Rüyada topraktan para çıkarmak çok mal mülk sahibi olmaya, fakirlikten kurtulmaya işaret eder. Topraktan para toplamak ise ters giden işlerin düzelmesine yorulur.

Rüyada topraktan bozuk para toplamak

Rüyada topraktan bozuk para toplamak işte bol kazançlı bir mevkiye gelmeye işaret eder. Rızkın eksilmeyip her gün çoğalacağına delalet eder.

Rüyada topraktan yılan çıktığını görmek

Rüyada topraktan yılan çıktığını görmek birçok konuda daha dikkatli olunacağına işaret eder. İstenen şeyler için çok emek verilip sonunda iş fırsatlarına kavuşulacağına yorulur.

Rüyada topraktan sarımsak çıkarmak

Rüyada topraktan sarımsak çıkarmak rızkın kesilmeyeceğine, gelirin sabit kalacağına delalet eder. İş hayatında yükselmeye ve özlenen kimselerden haber almaya da işarettir.

Rüyada topraktan altın bulmak

Rüyada topraktan altın bulmak sabrın sonunda gelen iyi bir paraya işaret eder. Güzel işleri başarıp çevrenin takdirini kazanmaya yorulur.

Toprak altında altın bulmak, uzun süren bir gayretin ardından sıkıntıların bitip rüya sahibinin darlıktan kurtulacağına alamettir.

Rüyada topraktan altın çıkarmak

Rüyada topraktan altın çıkarmak isteklere ulaşmaya işaret eder. Maddi ve manevi dileklerin gerçekleşmesine, neşe ile sevince yorulur.

Rüyada topraktan altın toplamak

Rüyada topraktan altın toplamak bereketli ve bolluk içinde bir döneme girileceğine yorulur. Ancak bu bolluğa erişene kadar zahmet çekileceğine de işarettir.

Rüyada toprakla uğraşmak

Rüyada toprakla uğraşmak emeklerin karşılığını almaya, iş hayatında başarıya ve yüksek makamlara çıkmaya işaret eder. Erken kalkıp işe başlamak sayesinde çok yol katedileceğine, çekilen yükün hafifleyeceğine yorulur.

Toprak atmak kazancın hayırlı işlerde kullanılmasına delalet eder. Elle toprak atmak servetin artmasına işarettir. Toprak doldurmak ise kaybedilen kazancın, mülkün ve malın telafi edilmesine yorulur. Toprakla oynamak da emeğin karşılığını almaya ve çekilen yükün hafiflemesine alamettir.

Rüyada toprağa tohum ekmek

Rüyada toprağa tohum ekmek küçük girişimlerle büyük kâr elde edileceğine işaret eder. Hataların telafi edileceğine de yorulur. Toprağa bir şeyler ekmek iş hayatında yeni çalışmalara başlanacağına delalet eder. Toprağa domates ekmek de tohum ekmek gibi küçük bir girişimden büyük kâr elde etmeye işarettir.

Rüyada toprağa çiçek dikmek

Rüyada toprağa çiçek dikmek rüya sahibinin sevindirici bir şeyle karşılaşacağına işaret eder. İyilik etmeyi seven birine ve müjdeli haberlere yorulur. Dikilen çiçekleri sulamak bolluğa delalet eder.

Rüyada toprak eşelemek

Rüyada toprak eşelemek tatsız durumların üstesinden gelmek için kararlar alınacağına delalet eder. Elle toprak eşelemek zorlukların ortadan kalkıp hayırlı bir işe girilmesine yorulur.

Rüyada toprak sulamak

Rüyada toprak sulamak evin bolluk ve bereketle dolacağına yorulur. Çaba sayesinde istenen bir işe başlanacağına ve ondan çok para kazanılacağına da işarettir.

Rüyada toprak çapalamak

Rüyada toprak çapalamak üzüntülerin geride kalmasına delalet eder. Problemlerden ve borçlardan kurtulmaya da alamettir.

Rüyada toprak taşımak

Rüyada toprak taşımak ağır bir sorumluluk yüklenmeye yorulur. Yüklü miktarda mal kazanmaya da işarettir.

Rüyada toprak bellemek

Rüyada toprak bellemek yeni bir hayata ve yeni bir işe sahip olmaya işaret eder. İnsanlar arasında sevilip sayılmaya da alamettir.

Rüyada toprağın rengi ne anlama gelir

Rüyada toprağın rengi değiştikçe tabir de değişir. Kırmızı, kahverengi, beyaz ve siyah toprak ayrı ayrı yorumlanır.

Rüyada kırmızı toprak görmek

Rüyada kırmızı toprak görmek paraya ve mala, eski tabirdeki karşılığıyla bakıra yorulur. Yüklü kazanca ve iş hayatında hayırlı bir konuma gelmeye işaret eder. Kırmızı toprak bir başka yoruma göre alınacak bir haber yüzünden ani bir yola çıkmaya, hazırlıksız bir problemle karşılaşmaya delalet eder.

Rüyada kahverengi toprak görmek

Rüyada kahverengi toprak görmek çekilen zahmetin karşılığını almaya işaret eder. En üst noktaya ulaşmak için azimli olmaya yorulur. Koyu kahverengi toprak hayırlı mala ve güzel bir hayata delalet eder.

Rüyada beyaz toprak görmek

Rüyada beyaz toprak görmek gümüşe delalet eder. Helal rızka kavuşmaya ve maddi imkanların genişlemesine işarettir.

Rüyada siyah toprak görmek

Rüyada siyah toprak görmek paraya yorulur. Kazancın artacağına, yeni işlere girileceğine işaret eder. Kara toprak görmek de bereketli bir hayata ve sevilen kimselerle girilecek işlere delalet eder.

Rüyada mezar ve toprak

Rüyada mezar ve toprak bir arada görüldüğünde tabir, toprağın mezarın malzemesi mi, mezara atılan mı, yoksa mezardan alınan mı olduğuna göre ayrılır.

Rüyada toprak mezar görmek

Rüyada toprak mezar görmek iki ayrı yöne yorulur. İlk yorumda uzun ve sağlıklı bir ömre işaret eder.

Diğer yorumda üzüntülü ve sıkıntılı dönemlere yorulur. Toprak mezar kazmak mal mülk ve kazanç artışına delalet eder. Açık toprak mezar ise zorlukların aile desteğiyle aşılacağına alamettir.

Rüyada mezara toprak atmak

Rüyada mezara toprak atmak sorunların yavaş yavaş ortadan kalkmasına işaret eder. Maddi ve manevi problemlerin çözülmesine yorulur. Mezar üstünde toprak görmek hayırsız kimseleri etrafından uzaklaştırmaya delalet eder.

Rüyada mezar toprağı görmek

Rüyada mezar toprağı görmek belirsizlik ve huzursuzlukla geçen günlerden kurtulmaya işaret eder. Sevilen kimselerden destek görmeye ve yüklü bir kazanca yorulur.

Mezar toprağı yemek de toprak yemek gibi hayra yorulur ve rızka, kazanca delalet eder. Mezar toprağı düzeltmek ise sağlık sorunlarının tedavisine ve dertlerden kurtulmaya delalet eder.

Rüyada toprak yığını görmek

Rüyada toprak yığını görmek kısa zamanda bol kazanç sağlanacağına işaret eder. Arzu edilen huzura kavuşulacağına yorulur. İşsiz için iş bulmaya, malın ve paranın artmasına delalet eder.

Bir başka yoruma göre toprak birikintisi, rüya sahibinin omzuna yüklenecek ağır yükümlülüklere alamettir. Yaygın tabir ise bu rüyayı kazanca yorar.

Rüyada toprak yol görmek

Rüyada toprak yol görmek zorlukların çözüme kavuşacağına, doğru karar verileceğine işaret eder. Kişinin kendi işinin başına geçeceğine ve uzun bir yolculuğa da yorulur.

Topraklı yol görmek uzun bir yolculuğa çıkmaya delalet eder. Toprak yol yapımı görmek, zorlukların çözümü için hazırlık yapılmasına işarettir. Kırmızı toprak yol görmek de kırmızı toprak gibi paraya ve yüklü kazanca yorulur.

Rüyada toprak yolda yürümek

Rüyada toprak yolda yürümek, elde edilen bir imkan sayesinde işin hayata geçirileceğine işaret eder. Toprakta yürümek ise mal talep etmeye delalet eder.

Rüyada toprak altında kalmak

Rüyada toprak altında kalmak yüksek kazanç için girilen işlerden olumlu sonuç almaya yorulur. Bir başka yoruma göre yüklü bir borcun altına girme uyarısıdır, ancak yaygın tabir onu kazanca bağlar.

Üstüne toprak atılması mal elde etmeye delalet eder. Başına toprak saçmak ise büyük üzüntüye işarettir. Birinin toprak altında kaldığını görmek, o kimsenin bir sıkıntıdan çıkıp ferahlığa kavuşacağına yorulur.

Rüyada toprak altında kalmak ve kurtulmak

Rüyada toprak altında kalmak ve kurtulmak hayırlı bir rüyadır. Yüksek kazanç için girilen bir işin sıkıntısından kurtulup olumlu sonuç almaya delalet eder. Zararların düzeleceğine de yorulur.

Rüyada birinin toprağa gömüldüğünü görmek

Rüyada birinin toprağa gömüldüğünü görmek işlerin gün be gün artacağına delalet eder. Sıkıntıların sona erip rahata erileceğine yorulur.

Rüyada kutsal topraklara gitmek

Rüyada kutsal topraklara gitmek hem iş hem aile hayatında büyük bolluk ve berekete işaret eder. Sevdiklerinin sağlığına da yorulur.

Kutsal topraklarda olduğunu görmek, rüya sahibinin bereketli bir döneme gireceğine delalet eder. Kutsal toprakları görmek ise kötü bir durumdan dost ve akraba sayesinde çıkıp sevinç yaşamaya yorulur. Kabe toprağı görmek de sıkıntıdan kurtulup sevince kavuşmaya alamettir.

Rüyada evin içinde toprak görmek

Rüyada evin içinde toprak görmek haneye bolluk ve bereket geleceğine işaret eder. İşlerin yoluna gireceğine, yapılan işten bol kazanç sağlanacağına yorulur. Evin içinde toprak yığını sıkıntıdan kurtulmaya delalet eder. Eve toprak dökülmesi de evin içindeki toprak gibi haneye gelecek berekete alamettir.

Rüyada toprak süpürmek

Rüyada toprak süpürmek insanlar arasında itibar görmeye ve akıl danışılan bir kimse olmaya işaret eder. Toprak ev süpürmek insanı üzen şeylerin yakında ortadan kalkmasına yorulur. Evde toprak süpürmek hanedeki üzüntünün dağılmasına delalet eder.

Rüyada toprak yemek

Rüyada toprak yemek güzeldir. Rızka, kısmete, kazanca ve kazanılan paraya işaret eder. Bu parayla hayırlı işler yapılacağına, duaların kabul olacağına ve rızkın genişleyeceğine yorulur.

Kaşıkla toprak yemek de hayra yorulur ve rızkın genişlemesine delalet eder. Kaşıkla kil yemek mal mülk geçmesine, evli kadın için gebeliğe işarettir.

Rüyada topraktan yapılmış şeyler görmek

Rüyada topraktan yapılmış şeyler görmek, eşyanın türüne göre ayrı ayrı tabir edilir. Ev, testi ve çömlek her biri kendi yorumunu taşır.

Rüyada toprak ev görmek

Rüyada toprak ev görmek hayal edilen şeyin yakında gerçekleşeceğine işaret eder. Büyük kazanca, ferahlığa ve vicdan rahatlığına yorulur.

Rüyada eski toprak ev görmek

Rüyada eski toprak ev görmek uzak bir yere, yurt dışına gidileceğine yorulur.

Bir başka yönüyle bu rüya, sahip olunan bolluğun azalacağına delalet eder.

Rüyada toprak testi görmek

Rüyada toprak testi görmek işleri baltalamak isteyenlerin yenileceğine işaret eder. Uygun ve hayırlı bir kısmet bulup evlenmeye yorulur. Kırmızı toprak testi görmek borçların kapanmasına delalet eder. Toprak su testisi görmek hayırlı bir kısmetle evlenmeye alamettir.

Rüyada toprak çömlek görmek

Rüyada toprak çömlek görmek dileklerin yerine geleceğine işaret eder. İnsanlar tarafından daha çok sevilmeye ve hasretin bitmesine yorulur.