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        Haberler Televizyon Yaşama sımsıkı tutunanların hikâyesi 'Bahar'dan ilk tanıtım

        Yaşama sımsıkı tutunanların hikâyesi 'Bahar'dan ilk tanıtım

        SHOWTV ekranlarında izleyicilerle buluşmak için gün sayan, yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği 'Bahar' dizisinden ilk tanıtım yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde sete çıkan, güçlü kadrosu ve çarpıcı hikâyesiyle merak uyandıran diziden paylaşılan tanıtım, 'Bahar'ın bu sezonun iddialı projelerinden olduğunun sinyalini bir kez daha verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 23:39 Güncelleme: 23.01.2024 - 23:48
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        Bahar'dan ilk tanıtım!
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        'Bahar', çok yakında SHOW TV’de izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

        Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunda Ayça Üzüm imzası olan, MF Yapım’ın yeni dizisi 'Bahar' için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

        Kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getiren 'Bahar’ın ilk tanıtımı, dizinin hikâyesine dair merakı arttırıyor.

        ‘Yavuzoğlu’ ailesinin tüm fertlerini bir akşam yemeğinde bir arada gördüğümüz tanıtımda, yaşadığı tüm zorluklara rağmen ayakta durmaya çalışan 'Bahar’ın (Demet Evgar) sessiz çığlığına tanık oluyoruz. Büyük beğeni toplayan tanıtım, 'Bahar’ın hikâyesine dair de ipuçları veriyor.

        İşte 'Bahar’ın ilk tanıtımı;

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        Seyir zevki hayli yüksek dizinin hikâyesi ise şöyle:

        Bahar (Demet Evgar), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan ‘kusursuz’ görünen ailesinin özellikle de eşi Timur’un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar’ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur’un rakibi olacak. Bahar’ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikâyelerle izleyicilere umut aşılayacak.

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar', çok yakında SHOW TV’de...

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