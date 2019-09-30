Aralar\u0131ndaki bo\u015fanma davas\u0131 s\u00fcren Seren Serengil, kendisine \u015fiddet i\u00e7eren s\u00f6z ve davran\u0131\u015fta bulunmamas\u0131 i\u00e7in Ya\u015far \u0130pek hakk\u0131nda mahkemeye ba\u015fvurarak, bir ayl\u0131k koruma tedbiri karar\u0131 ald\u0131rm\u0131\u015ft\u0131. Serengil, bir ayl\u0131k uzakla\u015ft\u0131rma karar\u0131na ra\u011fmen Ya\u015far \u0130pek in kendisi aleyhinde bir programda konu\u015ftu\u011fu iddias\u0131yla hakk\u0131nda zorlama hapsi verilmesi talebinde bulundu. Talebi de\u011ferlendiren \u0130stanbul 1. Aile Mahkemesi de bir ay uzakla\u015ft\u0131rma karar\u0131 s\u00fcresi i\u00e7inde, 30 A\u011fustos 2019 da bir magazin program\u0131nda Serengil in aleyhine a\u00e7\u0131klamalarda bulundu\u011fu ve Korunan ki\u015fiyi ileti\u015fim ara\u00e7lar\u0131yla rahats\u0131z etmemesi y\u00f6n\u00fcndeki tedbir karar\u0131n\u0131 ihlal etti\u011fi gerek\u00e7esiyle Ya\u015far \u0130pek in \u00fc\u00e7 g\u00fcn zorlama hapsinde tutulmas\u0131na karar verdi. Hakk\u0131nda \u00fc\u00e7 g\u00fcn zorlama hapis karar\u0131 verilen Ya\u015far \u0130pek in avukat\u0131 Beg\u00fcm G\u00fcrel, yar\u0131n \u0130stanbul Adalet Saray\u0131 na geleceklerini belirtti. \u0130pek, infaz savc\u0131l\u0131\u011f\u0131ndaki i\u015flemlerinin ard\u0131ndan polis ekipleri e\u015fli\u011finde cezaevine g\u00f6t\u00fcr\u00fclecek. \u00a0