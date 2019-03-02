'Yaşar Kemal Efsanesi' sinemaseverlerle buluştu

Yaşar Kemal, ölümünün 4'üncü yılında Aydın Orak’ın 2017 yapımı 'Yaşar Kemal Efsanesi' adlı belgesel filmle anıldı. Filmin gösterimi Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

'Yaşar Kemal Efsanesi'nin çekimleri için Yaşar Kemal’in daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış arşiv görüntülerine, yüzlerce saatlik kaynaklardan derlenmiş ses kayıtlarından ve binlerce sayfalık dokümandan yararlanıldı. Müziklerini Murat Hasarı’nın hazırladığı belgeseli Halil Ergün seslendirdi.

Film gösterimin ardından Aydın Orak ile filmin yapım sürecine dair bir söyleşi yapıldı. Orak, filmde Yaşar Kemal’in mücadelesini, edebiyatını, hayatını ve yüzyıla damgasını vuran olaylara karşı tavrını, sinematografik bir anlatımla resmettiklerine değindi. Aydın Orak, belgeselin kurgu sürecinde saatlerce izlenebilecek bir arşivin ortaya çıktığını, hazırladıkları 4 saatlik belgeseli, kısaltma sonucu 1 saat 53 dakikalık son şekline dönüştürdüklerini söyledi.