Bambaşka bir program: "Fatih Altaylı ile Bire Bir"

Kanser hastalığının tedavisinde önemli rol oynayan kök hücre ve kan bağışı farkındalığına dikkat çekmek için yürütülen sosyal sorumluluk kampanyası kapsamında yola çıkacak olan tır Eylül ayı boyunca Türkiye'nin birçok ilini ziyaret edecek.

Yaşatır; 13 Eylül Zonguldak, 14 Eylül Tokat, 15 Eylül Ordu, 17 Eylül Trabzon, 18 Eylül Artvin, 19 Eylül Erzurum, 20 Eylül Diyarbakır, 22 Eylül Ankara, 23 Eylül Eskişehir, 24 Eylül Konya, 25 Eylül Fethiye, 26 Eylül Balıkesir, 27 Eylül Çanakkale, 28 Eylül Bursa, 29 Eylül Yalova, 30 Eylül'de ise Kocaeli'nde olacak.

YaşaTır" adı verilen 80 kişilik mobil eğitim tırı, şehirlerde kan bağışı ve kök hücre donörlük konusunda bilgilendirme çalışmaları yaparak, kan ve kök hücre donör bağışları toplanacak.