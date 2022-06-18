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YASED: 'Risk algısı yatırımların yönünü belirleyecek'

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, gelecek dönemde gelişmekte olan ülkeler için yüksek bir rekabet yaşanmasının beklendiğini belirterek, "Yatırımcıların risk algısı, yatırımların yönünü belirleyen en önemli faktörlerden biri olacak" dedi

YASED: 'Risk algısı yatırımların yönünü belirleyecek'
AA

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) Dünya Yatırım Raporu'nun Türkiye tanıtımı ile başlayan Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Küresel Yatırım Günleri 2022 etkinlikleri, düzenlenen webinarla devam etti.

Webinarda YASED Başkanı Ayşem Sargın ve İstanbul Ekonomi Danışmanlık Yönetici Ortağı Sinan Ülgen, küresel yatırımlardaki güncel eğilimleri ve bu eğilimlerin gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye özelindeki yansımalarını değerlendirdi.

Ayşem Sargın, küresel asgari kurumlar vergisi uygulamasıyla önümüzdeki dönemde uluslararası yatırım çekmek için mali teşviklerin yerini nakit destekler gibi farklı teşvik uygulamaları ile yatırım ortamının elverişliliği gibi rekabet unsurlarının almasının beklendiğini kaydetti.

Sargın, gelecek dönemde gelişmekte olan ülkeler için yüksek bir rekabet yaşanmasının beklendiğine işaret ederek, yatırımcıların risk algısının yatırımların yönünü belirleyen en önemli faktörlerden biri olacağını vurguladı.

İstanbul Ekonomi Danışmanlık Yönetici Ortağı Sinan Ülgen de çok uluslu şirketlerin yatırım yeri tercihlerinde verimlilik kadar tedarik zincirlerinde dış şoklara karşı dayanıklılık kriterinin öne çıktığını belirtti.

Ülgen, dijital çok uluslu şirketlerin yatırımlarının aktif değeri açısından diğer sektörlere göre daha hafif kaldığını ancak yatırımda bulundukları ülkelerdeki dönüşümü hızlandırdıklarını ve uzun vadede yatırım alan ülkelerin ekonomilerine önemli katkıları olduğunu kaydetti.

Küresel asgari kurumlar vergisi uygulaması hakkında da görüşlerini aktaran Ülgen, bu uygulamanın gelişmekte olan ülkelerde vergi gelirlerinin artmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

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