Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde şu ana kadar belirlenen kadın belediye başkan adaylarının sayısının azlığını eleştirdi. Cankurtaran, “Kadın aday adayları maalesef partideki ekipleşmenin ve farklı lobilerin baskılarına kurban gitmiştir. Onun bunun adamı, şu lobinin temsilcisi şeklindeki atamalar net olarak görülmektedir” dedi.

Yazılı bir açıklama yapan Cankurtaran, CHP’nin aday belirleme sürecini eleştirdi. İstanbul’un 1 ilçesinde kadın belediye başkanı adayı belirlenmesine değinen Cankurtaran, “39 ilçeden sadece 1 ilçede kadın adayın olduğunu görüyoruz. Ne vahimdir ki CHP’de olan ilçelerde bir tek kadın aday ataması dahi yapılmamıştır” dedi.

“KAFTANCIOĞLU, KADINLARIN ARKASINDA DURAMADI”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “'Kadınlar erkek adayların ismini öneriyor, kadın istemiyor” sözlerini değerlendiren Cankurtaran, “İstanbul’da kadın olarak danışacağı tek kişi İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu olmuştur. O halde 38 ilçede erkek aday olmasının utancının kime ait olduğunu kamuoyunun takdirine sunuyorum. Buradan çıkan açık ve net sonuç Sayın Kaftancıoğlu’nun kadınların ve emeğin arkasında durmamasıdır” ifadelerini kullandı.

Yasemin Öney Cankurtaran sözlerini şöyle sürdürdü:

“Adaylık sürecinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birçok kez gerek yüz yüze, gerek telefonda görüşmelerimiz oldu. Ve bu görüşmelerinin hepsinin çok olumlu geçmesinin yanında, kendisi şahsıma İstanbul’da bir ilçede adaylaşmam konusunda da defalarca söz vermiştir. Birkaç ilçe özelinde özellikle mali raporlar istemiştir ve her seferinde bu raporlar tarafına eksiksiz ulaştırılmıştır. Daha önce de gerek Parti Meclisi seçimlerinde gerek genel seçimlerde benzer haksızlıklara uğradım ama tüm bunlara rağmen canla başla çalıştığıma İstanbul örgütü başta olmak üzere Türkiye genelindeki örgütlerimiz ve Sayın Genel Başkan şahittir. Ama geldiğimiz noktada kadın adayların olmadığını görmem ilk kez bir açıklama yapma ihtiyacını doğurmuştur. Sayın Genel Başkanla görüşmelerimde edindiğim izlenimler sonucu şunu çok açıkça ifade edebilirim ki; İstanbul'un kadın İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kadın aday atama ve doğru yerlerde doğru adayları gösterme konusunda doğru katkılar sunmadığı gibi bazı kadın aday atanacak ilçelere de ısrarla erkek aday ismi sunmuş ve MYK/PM seviyesinde kulisler de buna göre yapılmıştır. Ne acıdır ki yeterli itiraz ve kadınların sesi olma konusunda kadın MYK ve PM üyelerimiz de başarılı olamamıştır.”

"KADIN ADAYLAR LOBİLERİN KURBANI OLDU"

“Kadın aday adayları maalesef partideki ekipleşmenin ve farklı lobilerin baskılarına kurban gitmiştir” diyen Cankurtaran, “Onun bunun adamı, şu lobinin temsilcisi şeklindeki atamalar net olarak görülmektedir” dedi.

Cankurtaran, “Süreç bu şekilde devam ederken hiçbir Kadın Kolları başkan ve yönetimlerinin, Kadın vekil ve Parti Meclisi üyesi arkadaşlarımızın güçlü itiraz seslerini duyamamanın da şaşkınlığı ve üzüntüsü içerisindeyim. Bugün CHP’nin kadın aday göstermemesine sadece birkaç kadın sivil toplum örgütünün itiraz ve eleştirisi olurken Parti bünyesinde hiç kimsenin güçlü bir şekilde dile getirmemesi sadece üzüntü değil aynı zamanda utanç duyulacak bir durumdur” ifadelerini kullandı.

“ATATÜRK’ÜN PARTİSİ KADIN KONUSUNDA NASIL BU HALE GELDİ?”

Kadınlara seçme ve seçilme hakkının birçok ülkeden önce Mustafa Kemal Atatürk tarafından birçok ülkeden önce Türkiye’de tanındığının altını çizen Cankurtaran, şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi tüm samimiyetimle soruyorum: Bu hakkın verilişinin yıldönümünde hangi yüzle Atatürk’ü anacağız? Seçme ve seçilme hakkı seneler öncesinden tanınan kadınlar olarak, seçilme hakkı elinden alınan kadınlar haline geldik, getirildik. Ben, PM Üyesi ve MYK Üyesi olarak görev aldığım zamanlarda ‘kadın’ olarak Doğu’da ve Batı’da gitmediğim il kalmadığında, İstanbul’da adını, sanını duymadığımız; duymaya başladığımızda da sadece şaibeleriyle tanımak zorunda kaldığımız adaylara oy vermek içimi çok acıtacak. Bundan sonra CHP yönetimlerinde ne zaman emek, dürüstlük, çalışmak, kadın kelimelerini duysam manidar bir şekilde gülümseyeceğim sanırım.”