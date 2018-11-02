Yasemin Özilhan'ın zor anları

Yasemin Özilhan, önceki gün Beşiktaş’taki bir otelde düzenlenen bir davete katıldı. Özilhan, çıkışta lüks otomobilinin lastiğinin havasının inmiş olduğunu fark etti. Yasemin Özilhan, “Aksilik işte! Spora geç kalacağım, o yüzden aracı bırakmak zorundayım. Servise telefon açtım. Gelip lastiği değiştirecekler” dedi