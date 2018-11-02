Yasemin Özilhan'ın zor anları

02.11.2018 - 09:02 | Güncelleme:

Yasemin Özilhan, önceki gün Beşiktaş’taki bir otelde düzenlenen bir davete katıldı. Özilhan, çıkışta lüks otomobilinin lastiğinin havasının inmiş olduğunu fark etti. Yasemin Özilhan, “Aksilik işte! Spora geç kalacağım, o yüzden aracı bırakmak zorundayım. Servise telefon açtım. Gelip lastiği değiştirecekler” dedi

  • 1 Yasemin Özilhan'ın zor anları - Magazin haberleri
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    Yasemin Özilhan, önceki gün Beşiktaş’taki bir otelde düzenlenen bir davete katıldı.

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    YOLDA KALDI

    Posta'dan Ali Keser'in haberine göre, Özilhan, çıkışta lüks otomobilinin lastiğinin havasının inmiş olduğunu fark etti.

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    Özilhan, valeden yardım istedi ancak getirilen alet, lastiği şişirmek konusunda yetersiz kaldı.

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    "AKSİLİK İŞTE!"

    Yasemin Özilhan, “Aksilik işte! Spora geç kalacağım, o yüzden aracı bırakmak zorundayım. Servise telefon açtım. Gelip lastiği değiştirecekler” dedi.

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    Servisi çağıran Yasemin Özilhan, davetten taksiyle ayrıldı.

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