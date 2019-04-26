Yasemin Özilhan: Oyunculuk yapmayı düşünmüyorum

Giriş: 26.04.2019 - 10:23 | Güncelleme:  

Bir dondurma markası ile dünyanın en prestijli kozmetik markalarından biri olan firma, yazın ilham veren işbirliğini duyurdu. Davete birçok ünlü isim katıldı. Davete ev sahipliği yapan Yasemin Özilhan, yaz için en sevdiği rengin dondurma paketlerine yansımasından mutlu olduğunu dile getirdi

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    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, bir dondurma markası ile dünyanın en prestijli kozmetik markalarından biri olan firma, yazın ilham veren işbirliğini duyurdu. Davete birçok ünlü isim katıldı. Özel etkinliğe katılan isimler arasında Yasemin Özilhan, Ceylan Çapa, Melisa Aslı Pamuk, Ece Yaşar ve Çiğdem Batur gibi isimler vardı.

  • 2Yasemin Özilhan: Oyunculuk yapmayı düşünmüyorum - Magazin haberleri
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    "OYUNCULUK YAPMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

    Davete ev sahipliği yapan Yasemin Özilhan, yaz için en sevdiği rengin dondurma paketlerine yansımasından mutlu olduğunu dile getirdi. 9 yıldır televizyondan uzak olan Özilhan, "Oyunculuk yapmayı düşünmüyorum. Bıraktığım dönemlerde çok sayıda teklif geldi. Kabul etmediğim için artık gelmiyor. Düşünmüyorum" diye konuştu.

  • 3Yasemin Özilhan: Oyunculuk yapmayı düşünmüyorum - Magazin haberleri
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    "Gelen tekliflerde 'acaba geri dönsem mi?' dedirtecek bir proje olmadı mı?" sorusuna Özilhan, "Oldu, çok güzel bir diziydi. Çok etkiledi beni ama benim çocuklarım var. Dizinin adını vermeyeyim, söylemek olmaz" diye yanıt verdi.

  • 4Yasemin Özilhan: Oyunculuk yapmayı düşünmüyorum - Magazin haberleri
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    OĞUZHAN ÖZYAKUP'U YALANLAMADI

    Demet Özdemir'in eski sevgilisi Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Oğuzhan Özyakup ile adı anılan Pamuk, iddiaları yalanlamadı. Sorulan sorulara gülmekle yetinen Melisa Aslı Pamuk, ısrarlı sorular karşısında, "Ben özel hayat konuşmuyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

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