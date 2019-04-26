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"Gelen tekliflerde 'acaba geri dönsem mi?' dedirtecek bir proje olmadı mı?" sorusuna Özilhan, "Oldu, çok güzel bir diziydi. Çok etkiledi beni ama benim çocuklarım var. Dizinin adını vermeyeyim, söylemek olmaz" diye yanıt verdi.