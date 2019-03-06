Katıldığı davetlerde giydiği birbirinden iddialı ve şık kıyafetlerin aksine özel hayatından spor giyimden vazgeçmeyen Özilhan, alışveriş turunda yine beyaz ve siyahın uyumuyla şıklığı yakalamıştı.

Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve kısa süre alışveriş yapan sosyetik güzel, aracını beklerken gazetecilere poz verdi.