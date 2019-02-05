Yasemin Özilhan takipçilerini ikiye böldü

Giriş: 05.02.2019 - 08:13 | Güncelleme:  

Yayınlandığı döneme damga vuran 'Doktorlar' dizisiyle adını duyuran Yasemin Özilhan, 2011'de İzzet Özilhan ile evlenmiş, oyunculuğu bırakmıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinin ilgi odağı olan Özilhan, stiliyle dikkat çekti

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    'Doktorlar' dizisiyle hem şöhreti hem de aşkı yakalayan Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini ikiye böldü. Bol pantolon ve stiliyle dikkat çeken Özilhan'a takipçilerinden eleştiri yorumları geldi. 

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    TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

    Kimi takipçisi, "Çuval giyse yakışıyor" yorumu yaparken, kimi takipçisi de "İlk defa beğenmedim" yorumunu yaptı. 

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