Cadde'nin haberine göre, tek başına alışverişe çıkan Yasemin Özilhan, her zaman olduğu gibi şık giyim tarzıyla göz doldurdu.

Bir giyim firmasına özel hazırladığı kreasyon için birkaç görüşmesi olduğunu söyleyen Özilhan, henüz netleşen bir projesi olmadığını söyledi.

Özilhan, "Zamanımın çoğunu ailemle geçiyorum, çocukların okulu başladı. Bu süreçte onlarla ilgileniyorum" açıklamasında bulundu.

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