Yasemin Sakallıoğlu'na İstanbul Üniversitesi'nde büyük ilgi

İstanbul Üniversitesi İşletme Kulübü'nün davetlisi olarak geçtiğimiz günlerde Kariyer Şenlikleri'ne konuk olan komedyeni üniversiteli gençler ilgiyle dinledi. Tavsiyeleriyle gençlere ilham olan Yasemin Sakallıoğlu; "Kendinize hayat yolunda yürürken konum göndermeyi unutmayın. Çünkü en doğru konum kendinizden gelendir" sözleriyle büyük alkış aldı.