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        Haberler Magazin Yasemin Sakallıoğlu'na İstanbul Üniversitesi'nde büyük ilgi

        Yasemin Sakallıoğlu'na İstanbul Üniversitesi'nde büyük ilgi

        Yasemin Sakallıoğlu, İstanbul Üniversitesi İşletme Kulübü'nün davetlisi olarak Kariyer Günleri'ne konuk oldu. Gençlere tavsiyelerde bulunan ünlü komedyen, şakalarıyla güldürürken zaman zaman duygulandıran konuşmalar da yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2024 - 11:43 Güncelleme: 04.05.2024 - 11:43
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        İstanbul Üniversitesi İşletme Kulübü'nün davetlisi olarak geçtiğimiz günlerde Kariyer Şenlikleri'ne konuk olan komedyeni üniversiteli gençler ilgiyle dinledi. Tavsiyeleriyle gençlere ilham olan Yasemin Sakallıoğlu; "Kendinize hayat yolunda yürürken konum göndermeyi unutmayın. Çünkü en doğru konum kendinizden gelendir" sözleriyle büyük alkış aldı.

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        YAĞMURA RAĞMEN BİNLERCE KİŞİ

        Türkiye'nin birçok şehrinde gerçekleştirdiği gösterilerde yüz binlerce hayranıyla buluşmaya devam eden Yasemin Sakallıoğlu, üniversite söyleşisinin hemen ardından 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' gösterisiyle Bursa KültürPark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnedeydi.

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        BKM organizasyonuyla gerçekleşen gösteride gelenek bozulmadı. Yağmur altında 2 saat boyunca kahkaha tufanı yaşatan ünlü komedyen, gösterinin sonunda seyircisiyle öz çekim şovu da yaptı.

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        Yasemin Sakallıoğlu, 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' gösterisiyle;
        23 Mayıs'ta Bostancı Gösteri Merkezi
        26 Mayıs'ta İzmir KültürPark Açıkhava
        27 Mayıs'ta Antalya Açıkhava
        29 Mayıs'ta Mersin Yeni Şehir Belediyesi
        30 Mayıs'ta Adana Çukurova Üniversitesi
        1 Haziran'da Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde sahnede olacak.

        #Yasemin Sakallıoğlu
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