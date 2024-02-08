Yasemin Sakallıoğlu, 10 bin kişinin karşısına çıkacak

Yasemin Sakallıoğlu, BKM organizasyonuyla sahnelenen 'Doğru Koca Nasıl Seçilir' ile 10 bin kişinin karşısına çıkmanın heyecanını yaşıyor.

2023'teki gösterileriyle toplamda 50 bini aşkın kişi tarafından seyredilen Yasemin Sakallıoğlu'nun 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?'i, 2024’ün ilk gösterisinde Ülker Sports Arena’da sahnelenecek.

Yasemin Sakallıoğlu, 4 sezondur sahnelediği 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' Hazırlıkları devam eden gösteride, Sakallıoğlu’na 35’i aşkın dansçı eşlik edecek.