Yasemin Şefkatli'den hamilelik pozları

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"ÜÇ AY SERUMLARLA BESLENDİM"



Yasemin Şefkatli daha önce yaptığı açıklamada "Serumlarla beslendiğim, yerlerde süründüğüm bir üç ay geçti. Her şeye bin şükür. Bir de yanlış bilinen ve çok mesaj aldığım bir konuya da cevap vermiş olayım. Tüp bebek tedavisi görmedim. Bize de sürpriz oldu. Bu tedaviyi olsaydım sizinle sürecimi paylaşırdım, merak etmeyin. Hepinizi çok öpüyorum" demişti.