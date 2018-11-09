Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses açıklaması

Geçen haziran ayında ilişkilerini noktalayan Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, dört ay süren ayrılığın ardından geçtiğimiz günlerde barışmıştı. Aylar süren ayrılığın ardından İdo Tatlıses’le yeniden bir araya gelen Şefkatli, konuyla ilgili, “Barıştık. Kim ilk adımı attı diye de bir şey yok, ortada buluştuk. Şu an her şey yolunda. Umarım bozulmaz” dedi