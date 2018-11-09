Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses açıklaması

09.11.2018 - 07:44 | Güncelleme:

Geçen haziran ayında ilişkilerini noktalayan Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, dört ay süren ayrılığın ardından geçtiğimiz günlerde barışmıştı. Aylar süren ayrılığın ardından İdo Tatlıses’le yeniden bir araya gelen Şefkatli, konuyla ilgili, “Barıştık. Kim ilk adımı attı diye de bir şey yok, ortada buluştuk. Şu an her şey yolunda. Umarım bozulmaz” dedi

  • 1 Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses açıklaması! İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli kimdir? - Magazin haberleri
    1 | 28

    Geçen haziran ayında ilişkilerini noktalayan Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, dört ay süren ayrılığın ardından geçtiğimiz günlerde barışmıştı.

  • 2 Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses açıklaması! İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli kimdir? - Magazin haberleri
    2 | 28

    Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, Yasemin Şefkatli, önceki gün bir partiye katıldı.

  • 3 Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses açıklaması! İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli kimdir? - Magazin haberleri
    3 | 28

    Aylar süren ayrılığın ardından İdo Tatlıses’le yeniden bir araya gelen Şefkatli, konuyla ilgili şunları söyledi: 

  • 4 Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses açıklaması! İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli kimdir? - Magazin haberleri
    4 | 28

    "ORTADA BULUŞTUK"

    “Barıştık. Kim ilk adımı attı diye de bir şey yok, ortada buluştuk. Şu an her şey yolunda. Umarım bozulmaz.”

  • 5 Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses açıklaması! İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli kimdir? - Magazin haberleri
    5 | 28

    SEVGİLİSİNİN EVİNE TAŞINDI

    Öte yandan, ilişkilerine doludizgin devam eden İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, birlikte yaşamaya başladı. 

  • 6 Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses açıklaması! İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli kimdir? - Magazin haberleri
    6 | 28

    Yasemin Şefkatli'nin, Derya Tuna'nın İdo Tatlıses'e hediye ettiği Zekeriyaköy'deki villasına taşındığı öğrenildi.

  • 7 Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses açıklaması! İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli kimdir? - Magazin haberleri
    7 | 28

    Yasemin Şefkatli'nin, Tatlıses'in hediye ettiği pırlanta yüzüğü yeniden parmağına takması dikkatlerden kaçmamıştı. 

  • 8 Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses açıklaması! İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli kimdir? - Magazin haberleri
    8 | 28
  • 9 Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses açıklaması! İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli kimdir? - Magazin haberleri
    9 | 28
  • 10 Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses açıklaması! İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli kimdir? - Magazin haberleri
    10 | 28
  • 11 Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses açıklaması! İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli kimdir? - Magazin haberleri
    11 | 28
  • 12 Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses açıklaması! İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli kimdir? - Magazin haberleri
    12 | 28
  • 13 Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses açıklaması! İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli kimdir? - Magazin haberleri
    13 | 28
  • 14 Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses açıklaması! İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli kimdir? - Magazin haberleri
    14 | 28
  • 15 Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses açıklaması! İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli kimdir? - Magazin haberleri
    15 | 28
  • 16 Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses açıklaması! İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli kimdir? - Magazin haberleri
    16 | 28
  • 17 Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses açıklaması! İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli kimdir? - Magazin haberleri
    17 | 28
  • 18 Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses açıklaması! İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli kimdir? - Magazin haberleri
    18 | 28
  • 19 Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses açıklaması! İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli kimdir? - Magazin haberleri
    19 | 28
  • 20 Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses açıklaması! İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli kimdir? - Magazin haberleri
    20 | 28
  • 21 Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses açıklaması! İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli kimdir? - Magazin haberleri
    21 | 28
  • 22 Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses açıklaması! İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli kimdir? - Magazin haberleri
    22 | 28
  • 23 Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses açıklaması! İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli kimdir? - Magazin haberleri
    23 | 28
  • 24 Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses açıklaması! İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli kimdir? - Magazin haberleri
    24 | 28
  • 25 Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses açıklaması! İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli kimdir? - Magazin haberleri
    25 | 28
  • 26 Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses açıklaması! İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli kimdir? - Magazin haberleri
    26 | 28
  • 27 Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses açıklaması! İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli kimdir? - Magazin haberleri
    27 | 28
  • 28 Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses açıklaması! İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli kimdir? - Magazin haberleri
    28 | 28

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0