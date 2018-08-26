Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses'e gönderme

Bir yıllık ilişkilerini geçtiğimiz haziran ayında noktalayan Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, sosyal medya üzerinden birbirine gönderme yapıyor. Yasemin Şefkatli, bir fotoğrafını, "Arkaya bakmalı mı?" notu düşerek paylaşan İdo Tatlıses'e "Arkana bakma" yazdığı bir paylaşımla yanıt verdi