Yasemin Şefkatli'den karnı burnunda poz! "4 değil de 6 gibi daha çok"

Yasemin Şefkatli'den karnı burnunda poz! "4 değil de 6 gibi daha çok"

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İBRAHİM TATLISES HABERİ VERMİŞTİ

İbrahim Tatlıses gelininin hamileliği ile ilgili müjdeyi şu sözlerle vermişti: "Yasemin ikiz bebek bekliyor, bebeklerden biri kendisini saklamış ve iki gün önce kendisini gösterdi. Yasemin, 2,5 aylık hamile, cinsiyetleri henüz belli değil. Derya Tuna haberi öğrendiğinde gözyaşlarına boğuldu, çok mutluyuz"