Yasemin Şefkatli'den karnı burnunda poz! "4 değil de 6 gibi daha çok"
Uzun yıllardır süren ilişkilerini 2021'de evlilikle taçlandıran İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin geçtiğimiz haftalarda bebek beklediği ortaya çıkmıştı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Şefkatli, karnı burnunda çekildiği videosunu sevenlerinin beğenisine sundu.
İdo Tatlıses ile 2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebek beklediği ortaya çıkmıştı. Ünlü güzel son olarak sosyal medya hesabında büyüyen karnıyla video çekerek takipçileriyle paylaştı.
İBRAHİM TATLISES HABERİ VERMİŞTİ
İbrahim Tatlıses gelininin hamileliği ile ilgili müjdeyi şu sözlerle vermişti: "Yasemin ikiz bebek bekliyor, bebeklerden biri kendisini saklamış ve iki gün önce kendisini gösterdi. Yasemin, 2,5 aylık hamile, cinsiyetleri henüz belli değil. Derya Tuna haberi öğrendiğinde gözyaşlarına boğuldu, çok mutluyuz"
İkiz annesi olmaya hazırlanan Yasemin Şefkatli, ayna karşısında çekildiği videosunun altına: "4 değil de 6 gibi daha çok" notunu düştü.
Sosyal medya hesabında 547 bin takipçisi olan Yasemin Şefkatli Tatlıses'e sevenlerinden binlerce tebrik ve övgü dolu yorum gelmeye devam ediyor. Ünlü ismin kilo almadığı ve sadece göbeğinin çıktığı dikkatlerden kaçmadı.
İşte Yasemin Şefkatli'nin karnı burnunda halleri!