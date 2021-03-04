"SENİ SEVİYORUM"

İdo Tatlıses de ocak ayında 29 yaşına basan nişanlısının doğum günü için duygusal bir mesaj paylaşmıştı.

Tatlıses, yayınladığı bu fotoğrafa, şu notu düşmüştü:

Yaşadığımız şu kısa hayatta büyük hayallerimizi beraber göz göze bakarak severek gerçekleştirmemiz dileğiyle... Mutlu güzel sağlıklı (tabi bir de aşklı) yıllar geçirelim Aşk. Yeni yaşında ve sonrasında hep gülsün yüzün ve öpücüğün eksik olmasın bana. Seni seviyorum...

Yasemin Şefkatli de Tatlıses'in paylaşımına, "İyi ki varsın Aşk" yanıtını vermişti.