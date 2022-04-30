Yasemin Şefkatli: İbrahim babanın elini öpmeye gideceğiz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yasemin Şefkatli: İbrahim babanın elini öpmeye gideceğiz

Önceki gün Bebek'te görüntülenen Yasemin Şefkatli'ye, "Bayram programınız var mı?" sorusu yöneltildi. Şefkatli, gazetecilere, "Hiçbir programımız yok, buradayız. İbrahim babanın elini öpmeye gideceğiz" açıklamasını yaptı

HABERTURK.COM
  • Yasemin Şefkatli: İbrahim babanın elini öpmeye gideceğiz

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, önceki gün bir arkadaşıyla birlikte Bebek'te görüntülendi. ATM'den para çektiği sırada objektiflere yansıyan Şefkatli, görüntülendiğini fark edince gülmeye başladı.
  • Yasemin Şefkatli: İbrahim babanın elini öpmeye gideceğiz

    "İBRAHİM BABANIN ELİNİ ÖPMEYE GİDECEĞİZ"

    Muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmeyen Yasemin Şefkatli, yakın zamanda gittikleri Hollanda tatilinin güzel geçtiğini ifade etti.

    Şefkatli, basın mensuplarının, "Bayram programınız var mı?" sorusuna ise, "Hiçbir programımız yok, buradayız. İbrahim babanın elini öpmeye gideceğiz." dedi.
  • Yasemin Şefkatli: İbrahim babanın elini öpmeye gideceğiz

    DÜĞÜNDE NELER OLMUŞTU?

    Öte yandan pandemi nedeniyle düğünlerini erteleyen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz yıl ekim ayında nikah masasına oturmuştu.
  • Yasemin Şefkatli: İbrahim babanın elini öpmeye gideceğiz

    Tatlıses ve Şefkatli'nin nikahını Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıymıştı. Nikahta Nejdet Ulucan, Ethem Sancak, Kübra Şefkatli ve Şevket Demir nikah şahit olmuştu.
  • Yasemin Şefkatli: İbrahim babanın elini öpmeye gideceğiz

    AİLE POZU

    Çift, nikah öncesi aileleriyle birlikte objektif karşısına geçmişti. Ayşegül Şarlı, Sinan Şefkatli, Yasemin Şefkatli, İbrahim Tatlıses, İdo Tatlıses ve Derya Tuna mutluluk pozu vermişti.
  • Yasemin Şefkatli: İbrahim babanın elini öpmeye gideceğiz

    Yasemin Şefkatli'nin gelinliğinde Özgür Masur imzası varken, İdo Tatlıses'in damatlığını ise Faruk Saraç hazırlamıştı.

    ÜNLÜ İSİMLER SAHNE ALDI

    Düğüne, Demet Akalın-Okan Kurt, Mehmet Ali Erbil, Volkan-Zeynep Sever Demirel çiftlerinin yanı sıra şarkıcı Berkay, Fatih Ürek, Ceylan, Yılmaz Morgül, Selin Ciğerci, İlayda Akdoğan, Gamze Erçel gibi birbirinden ünlü isimler katılmıştı.
  • Yasemin Şefkatli: İbrahim babanın elini öpmeye gideceğiz

    Çift, geceye katılan davetliler adına hayvanlar için mama bağışında bulunmuştu. Bağışın belgesi masalarda yerini almıştı.

    KARDEŞLERİ YOKTU

    İdo ile Yasemin'in düğününe Melek Zübeyde dışındaki kardeşleri katılmamıştı. Ahmet Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada'nın düğüne neden katılmadığı merak konusu olmuştu.
  • Yasemin Şefkatli: İbrahim babanın elini öpmeye gideceğiz

    Fatih Ürek, Berkay ve Yılmaz Morgül gecede sahneye çıkarak konuklara eğlenceli saatler yaşatmıştı.
  • Yasemin Şefkatli: İbrahim babanın elini öpmeye gideceğiz

    SİBEL CAN İLE HÜLYA AVŞAR DÜĞÜNDE YOKTU

    Tatlıses'in yakın dostları olan Hülya Avşar ve Sibel Can düğüne katılmamıştı.

    İddiaya göre; Davetli listesini Derya Tuna hazırladı. Tuna, Hülya Avşar ve Sibel Can'ı düğünde görmek istemedi. Düğüne çağırılmayan Hülya Avşar ve Sibel Can'ın, Tatlıses'e kırıldığına ilişkin haberler basına yansımıştı. İddialardan sonra ünlü sanatçı, açıklama yapmıştı.
  • Yasemin Şefkatli: İbrahim babanın elini öpmeye gideceğiz

    "DERYA HANIM'IN İSTEMEMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

    Tatlıses, "Yazılan ve çizilenlerle hiç alakası yok. Hülya Hanım'ın yardımcısı korona olmuştu. 'Gelmeyeyim. Çünkü benim yardımcım olduğu için beni de karantinaya aldılar yoksa gelmez miyim. Misafirleri riske atmamak için gelemiyorum.' dedi. Gülben (Ergen) Hanım'a gelince o da ayağını incitmişti. Olay bundan ibarettir. Yok Derya Hanım istememiş de falan filan konu budur arkadaşlar!" ifadelerini kullanmıştı.

    "PEKİ YA SİBEL CAN?"

    Ünlü türkücünün açıklamasından sonra haberde adı geçen Sibel Can hakkında bir şey söylememesi dikkat çekerken, takipçileri ise Tatlıses'e 'Peki ya Sibel Can?' sorusunu yöneltmişti.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.