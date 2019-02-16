Yasemin Şefkatli sevgilisi İdo Tatlıses için şarkı söyledi

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, dün yeni yaşını dostlarıyla ve sevgilisiyle kutladı. Sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlayan Yasemin Şefkatli bir de stüdyoya girerek şarkı söyledi.

"DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN İDO'M"

Şefkatli sevgilisi ile fotoğraflarını Instagram hesabından: "Sen... Nasıl anlatsam benim en güzel alışkanlığım. Ben seni kelimelere dökemem ki ne şanslıyım yaşıyorum seni. İyi ki doğdun sevgili, iyi ki dokundun hayatıma. İyi ki benim sırdaşım, en yakın arkadaşım, aşkım sen oldun teşekkür ederim bana her şey olduğun için, arkamda gölgem gibi durup beni hiç yalnız bırakmadığın için... Doğum günün kutlu olsun İdo'm" notuyla paylaştı.