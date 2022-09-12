Yasemin Yürük: 'Hepsi' ile tekrar bir araya gelebiliriz

"BELKİ TEKRAR BİR ARAYA GELEBİLİRİZ"

"Artık sürekli şarkı çıkaracağım, ara vermek yok" ifadelerini kullanan Yasemin Yürük, "Oyunculuk teklifleri alıyorum. Güzel bir projeye dahil olmak istiyorum. 'Hepsi Grubu' ile görüşüyoruz, 20. yılına yaklaştı. Kızları ikna edebilirsem 20. yıla özel bir konser vermek için belki tekrar bir araya gelebiliriz. İstanbul'u, şarkı söylemeyi, oyunculuğu çok özlemişim" açıklamasını yaptı.