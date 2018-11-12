SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
AK Parti Genel Başkan Danışmanı Aktay
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Yasin Aktay'dan Kaşıkçı açıklaması

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Aktay, "Kimse bizi bu 18 kişinin cinayeti kendi başlarına işlediğine inandıramaz. O 18 kişinin daha önceki bazı beyanlarından, üstlerinden izin almadan tuvalete bile gidemediklerini biliyoruz." dedi

12.11.2018 - 00:03 | Güncelleme: AA

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde Türk Arap Medya Derneği ve Cemal Kaşıkçı Dostları Derneği'nce düzenlenen anma etkinliğinde konuştu.

AA'nın haberine göre, Kaşıkçı'nın ölümünün üzerinden 40 gün geçtiğini hatırlatan Aktay, "Cemal Kaşıkçı'nın şehadetinin nasıl bir dönüşüme neden olduğunu hep birlikte gördük. Tam da şehitliğin en güçlü anlamını bulduğu şahitlik boyutu onun bu şehadetiyle bütün dünyanın şahit olduğu bir hadise haline geldi. Gerçekten şehitle birlikte gelen bir mucizeyle karşı karşıyayız. Ne yapmak istediler ama neden oldu? Ne yapmak istediler ama neyle karşı karşıya geldiler?" diye konuştu.

Yasin Aktay, Kaşıkçı'nın cesedini eritseler de kalemini eritemediklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Yok edemediler. Bilakis o, şehadetiyle bütün cahilliklerini, zalimliklerini, gaddarlıklarını, çirkinliklerini ve komplolarını gözler önüne serdi. O bütün kötülükleri hepimizin gözünün önüne serdi. Kötülüklerine, komplolarına ve cahiliyelerine şahit kıldı. Yok edeceklerini ve onun fikirlerini bastırabileceklerini zannettiler. Onun kalemini kırabileceklerini zannettiler. Kendi cahilliklerinin kurbanı haline geldiler. 40 günün sonunda hala onun cesedine ulaşamadık. Bütün detaylarıyla ona ne yaptıklarını itiraf etmiş değiller. Her şey ortaya döküldü. Hiç kimsenin görmezden gelemeyeceği bir hadise haline geldi Cemal Kaşıkçı. Korktular. Onun fikirlerinden korktular."

Firavunun Hazreti Musa'dan korkmasının onun eceline fayda sağlamadığını hatırlatan Aktay, "Bugün tarih yine tecelli ediyor. Firavunlar, ne yazık ki kutsal beldelerimizi işgal etmiş olan firavunlar, bugün kendilerini tehdit ettiğini düşündükleri kaleme ve düşünceye karşı 'Tedbir alalım.' derken kendi ecellerine yakalanmış durumdalar. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın." ifadelerini kullandı.

Aktay, 40 gündür cesedi saklanan Kaşıkçı'nın onu katledenler üzerindeki baskısının devam edeceğini anlatarak, cinayeti işleyenlerin hem bu dünyada hem öteki dünyada bunun karşılığını göreceğini söyledi.

Cemal Kaşıkçı'nın Batı'da radikal olarak gösterilmeye çalışıldığına dikkati çeken Aktay, Kaşıkçı'nın insanlık onuru, fikir ve ifade özgürlüğü dışında bir talebi olmadığını kaydetti.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın düşmanı olmadığına vurgu yaparak, adalet taleplerinin Suudi Arabistan'ın iyiliğine olduğunu dile getirdi.

Adaletsizliğin olduğu yerde bir devletten söz edilemeyeceğini ifade eden Aktay, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Hadim-ül harameyn Kral Selman, bu işi bu adaleti yerine getirme noktasında elbette sorumludur. Bizler bu adaleti sağlaması için kendisinden bir şey talep ediyoruz. Hizmetkarlığını yapmaktan şeref duyduğunu ifade ettiğin o iki mescide vasıflarını kazandıran Peygamber Efendimizin meşhur adalet ölçüsünü hatırlatırız. 'Kızım Fatıma bile hırsızlık yapsa vallahi elini keserim.' diyor. Suç işleyen kendi evladımız bile olsa ona karşı adaleti tesis etmek boynumuzun borcudur. Bunu yapmak sizi zayıflatmaz aksine güçlendirir. Katil kimse bize verin. Katili adalete teslim edin. Kimse bizi bu 18 kişinin cinayeti kendi başlarına işlediğine inandıramaz. O 18 kişinin daha önceki bazı beyanlarından üstlerinden izin almadan tuvalete bile gidemediklerini biliyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X