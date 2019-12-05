MasterChef Türkiye yarışmacıları arasında yer alan Yasin Obuz'un kim olduğu merak ediliyor. MasterChef Türkiye yarışmacıları arasına seçilen Yasin Obuz, iddialı tavrıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Peki, MasterChef Yasin Obuz kimdir, kaç yaşındadır?

YASİN OBUZ HAYATI

MasterChef Türkiye'nin iddialı yarışmacılarından Yasin Obuz son derece hiperaktif bir yapıya sahip. Ticaretle uğraşan Yasin Obuz, 32 yaşında ve yarışmaya da İstanbul'dan katılıyor. Hacettepe Üniversitesi Spor Bölümü mezunu olduğu belirtilen Yasin Obuz aslen Diyarbakırlı. 'Şampiyon belli 2. kim olacak acaba?' diyen Yasin Obuz, 'Yemek bizim işimiz' ifadelerini kullandı.