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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Yasin Özcan A Milli Takım kadrosuna dahil edildi - Futbol Haberleri

        Yasin Özcan A Milli Takım kadrosuna dahil edildi

        Hazırlık maçında bu akşam Polonya ile karşılaşacak A Milli Takım'da kadroya sürpriz bir ekleme yapıldı. Ümit Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda bulunan Kasımpaşalı futbolcu Yasin Özcan, A Milliler'in kadrosuna dahil edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 10:55 Güncelleme: 10.06.2024 - 10:56
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        Yasin Özcan A Milli Takım'da!
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        Ümit Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda bulunan Yasin Özcan, bu akşam Polonya'yla yapılacak hazırlık maçı için A Milli Futbol Takımı'na dahil oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Kasımpaşa forması giyen 18 yaşındaki savunma oyuncusunun, bu sabah Varşova'daki A Milli Takım kampına dahil olduğu belirtildi.

        Varşova'da kamp yapan A ve Ümit milli takımlarının daha önceden belirlenen program çerçevesinde yarın hazırlık maçında karşı karşıya gelecekleri kaydedildi.

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