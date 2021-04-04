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Yasin Öztekin'e "Galatasaray" uyarısı

Samsunspor Kulübü, Tuzlaspor maçının ardından, “Ben her zaman Galatasaraylıydım. Hala da Galatasaraylıyım. Ama eğer bir takım şampiyon olacaksa Galatasaray olsun” açıklamasında bulunan Yasin Öztekin’i uyardı

Yasin Öztekin'e

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor 28. hafta mücadelesinde Tuzlaspor’u deplasmanda 2-0 yendi. Karşılaşmada Samsunspor’u penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçiren Yasin Öztekin, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Öztekin’in Galatasaray ve Süper Lig şampiyonluk yarışı hakkında yaptığı açıklamalar taraftarlar tarafından tepki toplarken, Samsunspor Kulübünden de konuyla ilgili açıklama geldi.

Yasin Özteken, Tuzlaspor maçının ardından “Ben her zaman Galatasaraylıydım. Hala da Galatasaraylıyım. Şu an Samsunspor formasını terletiyorum, gururla terletiyorum. Ama eğer bir takım şampiyon olacaksa Galatasaray olsun. Beşiktaş şuan çok iyi oynuyor, çok iyi gidiyorlar. Fenerbahçe o kadar transfer yaptı ama istediği sonuçları alamıyor. Orada da sıkıntılı bir süreç var. 10 tane daha maç var galiba. Hak eden kazansın ama gönlüm Galatasaray'dan yana” demişti.

Samsunspor’un resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:
Tuzlaspor maçı sonrası ulusal bir kanalda verdiği röportajda kulübümüzün formasını gururla giydiğini belirten oyuncumuz Yasin Öztekin sorulan bir soru üzerine eski takımı ile ilgili bir fikrini de beyan etmiştir. Oyuncumuz ile görüşülmüş ve tüm konsantrasyonumuzun Samsunsporumuzun Süper Lig hedefi olduğu karşılıklı olarak tekrar teyit edilmiş olup, bu tür açıklamalardan kaçınılması hususu hatırlatılmıştır.”

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