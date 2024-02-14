Yaşın sadece bir sayı olduğunu gösteren kadın toplumsal beklentilere meydan okuyor

Yaşlanmak, fiziksel ve mental olmak üzere birçok sorunu beraberinde getirir. Ancak bazı insanlar yaşlarına rağmen oldukça sağlıklı kalabilirler. Örneğin, 91 yaşındaki bir kadın, mini etek ve topuklu ayakkabılarıyla toplumsal beklentilere meydan okuyor. İşte, yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu gösteren kadının hikayesi...