Yaşından fazla hırsızlık yapmış

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Kadıköy'de 5 Aralık'ta girdiği bir evden çıkarken görülen şüpheli biri kadın iki kişi güvenlik görevlisi tarafından durdurulmaya çalışıldı. Güvenlik görevlisine silah çeken şüpheliler kaçtı. Olay hemen polise bildirildi. Harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede şüphelilerden kadın olanını yakaladı. Yakalanan şüpheli polisin aylardır peşinde olduğu Nazife Y. çıktı.

14 HIRSIZLIKTAN ARANIYORDU



Yakalanan Nazife Y.'nin son aylarda Ataşehir, Çekmeköy, Beşiktaş ve Kadıköy gibi ilçelerde 14 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla arandığı belirlendi. Nazife Y.'nin Zeki Müren'in makyözü Emine Oya Tolga'nın Beşiktaş'taki evine de girdiği ortaya çıktı. Nazife Y.'nin Tolga'nın evinde 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı belirlendi.

56 SUÇ KAYDI VAR



55 yaşındaki Nazife Y. hakkında son 8 yılda 56 kez hırsızlık olaylarından dolayı polis tarafından işlem yapıldığı belirlendi. Çalışmalarda şüphelinin çalışma yöntemi de ortaya çıkarıldı. Buna göre Nazifi Y., hırsızlık yapmaya grup halinde gidiyor. Yanına kiralık olarak aldığı hırsızlarla aile görünümünü veren Nazife Y., evde olmayan kişilerin dairelerine giriyor. Evde bulduğu para veya ziynet eşyasını çalan hırsızlar hızla olay yerinden kaçıyor. Bir çok olayın güvenlik kamera anları da bulundu. Görüntüler delil olarak dosya konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nazife Y. adliyeye gönderildi.

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