Hücresel yenilenme ve kök hücreler

Ergenliğe kadar vücudumuz, kendini onarma konusunda oldukça yeteneklidir. Bu süreçte, kök hücreler ve diğer genç hücreler yenilenmeyi sağlar. Ancak, hücrelerin DNA’larına bağlı olarak yalnızca sınırlı sayıda bölünebildiklerini unutmamak gerekir. Bir hücrenin yaşı, kaç kez bölündüğüne göre belirlenir.