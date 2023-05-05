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Yaşlandıkça sesinizin değişmesine neden olan şey nedir?

Düşüncelerimizi ve fikirlerimizi başkalarına iletmek için her gün sesimizi kullanırız. Sesimiz hayatımız boyunca oldukça önemli araçlardır. Ancak büyüdükçe sen tonumuz değişir. Peki neden?

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  • Yaşlandıkça sesinizin değişmesine neden olan şey nedir?

    My Health Alberta'ya göre konuştuğumuzda, sesimize önce nefesimiz güç verir ve ses tellerimiz bir ses oluşturmak için titreşir. Ses daha sonra ağızdan veya burundan yankılanır. İnsanların sesleri, ses tellerinin boyutuna, şekline ve gerginliğine bağlı olarak farklıdır.
  • Yaşlandıkça sesinizin değişmesine neden olan şey nedir?

    Sesinizin perdesi, kalitesi ve yüksekliği duygularınıza, alerjilerinize, hava sıcaklığına ve sıvı alma düzeyinize bağlı olarak değişebilir. Sesinizin konuşmayı ilk öğrendiğiniz zamandan çok farklı olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Yaşlandıkça sesiniz de değişecektir.
  • Yaşlandıkça sesinizin değişmesine neden olan şey nedir?

    Johns Hopkins Medicine'e göre, bu vokal değişikliklere neden olan duruma presbyphonia veya presbylaringis denir. Nasıl yaşlandıkça vücudumuzdaki kaslar dayanıklılıklarını kaybederlerse, ses tellerimiz de zamanla zayıflayan kaslardır. Bu, biz konuşurken ses tellerimiz arasında boşluklara neden olabilir, bu nedenle gırtlağın diğer kasları bunu telafi etmek için kasılır.
  • Yaşlandıkça sesinizin değişmesine neden olan şey nedir?

    Sesinizi yansıtmak daha fazla çaba gerektirdiğinden sesinizin daha yumuşak olmasına neden olabilir. Duke Health'e göre kadınların seslerinin perdesi kalınlaşabilir ve erkeklerin perdesi yükselebilir. Presbyphonia ayrıca sesin titremesine neden olabilir.
  • Yaşlandıkça sesinizin değişmesine neden olan şey nedir?

    YAŞLANDIKÇA SESİNİZİ NASIL KORURSUNUZ?

    Yaşlandıkça sesinizi sağlıklı tutmak için Duke Health, gırtlağınızı nemlendirmek ve esnek tutmak için yeterince su içmenizi önerir.
  • Yaşlandıkça sesinizin değişmesine neden olan şey nedir?

    Kafein, sigara ve alkol boğazınızı kurutabilir, ancak kavun ve salatalık gibi yüksek su içeriğine sahip meyve ve sebzeler boğazınızın nemli kalmasına yardımcı olabilir.
  • Yaşlandıkça sesinizin değişmesine neden olan şey nedir?

    Egzersiz ayrıca dayanıklılığınıza ve duruşunuza yardımcı olur ve yaşa bağlı ses sorunlarına yardımcı olur.
  • Yaşlandıkça sesinizin değişmesine neden olan şey nedir?

    Sesinizin egzersize de ihtiyacı vardır, bu nedenle ses tellerinizi aktif tutmak için sosyalleştiğinizden veya duşta şarkı söylediğinizden emin olun.
  • Yaşlandıkça sesinizin değişmesine neden olan şey nedir?

    Astım, alerjiler ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), nefesinizi etkiledikleri için sesinizi de etkileyebilir.
  • Yaşlandıkça sesinizin değişmesine neden olan şey nedir?

    Ses terapisi, sesinizi güçlendirebilmesi için nefesinizi geliştirebilir. Ayrıca konuşurken zorlanmayı azaltabilir ve konuşma için doğru perdeyi bulmanıza yardımcı olabilir, böylece çok fazla çaba gerektirmez.
  • Yaşlandıkça sesinizin değişmesine neden olan şey nedir?

    Fonasyon direnç eğitimi egzersizleri veya PhoRTE, ses için HIIT gibidir. Kintsugi'nin Japon ilkelerine dayanan PhoRTE, hava akışını ve ses tellerinin kapanmasını iyileştirmek için karın solunumunu teşvik eder.
  • Yaşlandıkça sesinizin değişmesine neden olan şey nedir?

    Duke Health'e göre, bazı insanlar ses tellerinin daha verimli açılıp kapanmasına yardımcı olmak için ses tellerine enjekte edilebilir dolgu maddeleri veya ses tellerine implantlar gibi cerrahi prosedürleri seçebilir.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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