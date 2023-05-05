Yaşlandıkça sesinizin değişmesine neden olan şey nedir?

Johns Hopkins Medicine'e göre, bu vokal değişikliklere neden olan duruma presbyphonia veya presbylaringis denir. Nasıl yaşlandıkça vücudumuzdaki kaslar dayanıklılıklarını kaybederlerse, ses tellerimiz de zamanla zayıflayan kaslardır. Bu, biz konuşurken ses tellerimiz arasında boşluklara neden olabilir, bu nedenle gırtlağın diğer kasları bunu telafi etmek için kasılır.