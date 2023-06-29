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Yaşlanma karşıtı ve şifa deposu ilikli kemik suyunu mutlaka stoklayın!

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle beraber kesilen kurban etlerinin kemiklerini sakın çöpe atmayın. İlikli bir kemik suyu yapmak için eklem yerlerinden, dokulardan yararlanabilirsiniz. Tam bir şifa kaynağı ve yaşlanma karşıtı olan ilikli kemik sularını hazırlayarak uzun süre dondurucunuzda saklayabilirsiniz. Peki, ilikli kemik suyu nasıl yapılır ve ne işe yarar? İşte, detaylar.

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  • Yaşlanma karşıtı ve şifa deposu ilikli kemik suyunu mutlaka denemelisiniz! İlikli kemik suyu nasıl yapılır ve ne işe yarar?

    İLİKLİ KEMİK SUYU NEDİR?

    İlikli kemik suyu, hayvan kemiklerinin kaynatılmasından oluşan besleyici bir takviyedir. Genellikle, sığır, tavuk, balık, kuzu ve domuz kemilerinden yapılır. Kemik suyu, kemikler, eklem yerleri, bağ dokular ve kemik iğili gibi yenmeyen yerleri içerir.

    İlikli kemik suyu geleneksel yemek pişirme yöntemlerinden birisidir ve binlerce yıldır profesyonel mutfaklarda da kullanılır. 

     
  • Yaşlanma karşıtı ve şifa deposu ilikli kemik suyunu mutlaka denemelisiniz! İlikli kemik suyu nasıl yapılır ve ne işe yarar?

    İLİKLİ KEMİK SUYU NASIL YAPILIR?

    Öncelikle kemikler organik olarak yetiştirilen hayvanlardan olmalıdır. Kemikleri bir tencereye koyun ve üzerine geçecek kadar su ekleyin. İçerisine tuz, biber, soğan ve havuç gibi sebzeler ekleyin. Sebzeleri ikiye bölmeniz yeterlidir.

    Tenceredeki suyu kaynadıktan sonra altını kısın ve üzerini örtün. İlikli kemik suyu yapımı birkaç saat sürer ve uzun süre kaynaması gerekir. Kaynama işlemi tamamlandıktan sonra, tencereyi alın ve kemikleri süzün. Kemikleri ve sebzeleri atabilirsiniz. Su, ilikli kemik suyu haline geldiği için kavanozlara koyarak soğuyunca buzluğa atabilirsiniz.

     
  • Yaşlanma karşıtı ve şifa deposu ilikli kemik suyunu mutlaka denemelisiniz! İlikli kemik suyu nasıl yapılır ve ne işe yarar?

    İLİKLİ KEMİK SUYU NE İŞE YARAR?

    Protein: Kemik suyu yüksek protein içerir ve suyun içerisinde kaynadığı için bu proteinler suya karışır.

    Kollajen: Kollajen, cilde, kemiklere ve eklem dokularına oldukça yararlıdır. İlikli kemik suyunun içerisinde bulunan kollajenler daha genç bir cilt ve güçlü kemikler için çok faydalıdır.

    Glisin: Glisin, bağ dokusunun yapısını oluşturan temel bir amino asittir. İlikli kemik suyu, yüksek glisin içerir ve daha sağlıklı bağ dokularının oluşması için fayda gösterir.

     
  • Yaşlanma karşıtı ve şifa deposu ilikli kemik suyunu mutlaka denemelisiniz! İlikli kemik suyu nasıl yapılır ve ne işe yarar?

    Kondroitin Sülfat ve Glukozamin Kondroitin: Sülfat ve glukozamin, eklem sağlığı için oldukça yararlıdır. İlikli kemik suyu, bu bileşenlerin tümünü içerir.

    Bağışıklık sistemini güçlendirir: Kemik suyu, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmek için birebir besin maddelerini içerir. İçerdiği proteinler ve amino asitler, bağışıklık sistemi için oldukça önemlidir.

     
  • Yaşlanma karşıtı ve şifa deposu ilikli kemik suyunu mutlaka denemelisiniz! İlikli kemik suyu nasıl yapılır ve ne işe yarar?

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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