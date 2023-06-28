İLİKLİ KEMİK SUYU NASIL YAPILIR?

Öncelikle kemikler organik olarak yetiştirilen hayvanlardan olmalıdır. Kemikleri bir tencereye koyun ve üzerine geçecek kadar su ekleyin. İçerisine tuz, biber, soğan ve havuç gibi sebzeler ekleyin. Sebzeleri ikiye bölmeniz yeterlidir.

Tenceredeki suyu kaynadıktan sonra altını kısın ve üzerini örtün. İlikli kemik suyu yapımı birkaç saat sürer ve uzun süre kaynaması gerekir. Kaynama işlemi tamamlandıktan sonra, tencereyi alın ve kemikleri süzün. Kemikleri ve sebzeleri atabilirsiniz. Su, ilikli kemik suyu haline geldiği için kavanozlara koyarak soğuyunca buzluğa atabilirsiniz.