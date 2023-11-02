Yaşlanmayı geciktiren mucizevi bitki! Cildi tazeler, sivilceleri azaltır!

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Avokado, lezzetli ve besleyici bir meyvedir. Ancak, avokado yaprağının da birçok faydası olduğu bilinmektedir. Avokado yaprağı çayı, kan şekerini dengemek, tansiyonu düşürmek gibi birçok faydası vardır. İşte detaylar...