Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Yaşlanmayı geciktiren mucizevi bitki! Cildi tazeler, sivilceleri azaltır!

        Yaşlanmayı geciktiren mucizevi bitki! Cildi tazeler, sivilceleri azaltır!

        Avokado yaprağı, avokado ağacının yapraklarından elde edilen bir bitkidir. Avokado meyvesi kadar faydalı olduğu bilinen avokado yaprağı, çay olarak tüketildiğinde birçok sağlık sorununa iyi gelmektedir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 15:32 Güncelleme: 02.11.2023 - 15:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Avokado, lezzetli ve besleyici bir meyvedir. Ancak, avokado yaprağının da birçok faydası olduğu bilinmektedir. Avokado yaprağı çayı, kan şekerini dengemek, tansiyonu düşürmek gibi birçok faydası vardır. İşte detaylar...

        2

        AVOKADO YAPRAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

        • Kan şekerini dengeler: Avokado yaprağı çayı, kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Bu nedenle, diyabet hastaları için faydalı bir bitkidir.
        • Tansiyonu düşürür: Avokado yaprağı çayı, tansiyonu düşürmeye yardımcı olur. Bu nedenle, yüksek tansiyon hastaları için faydalı bir bitkidir.
        • Kolesterolü düşürür: Avokado yaprağı çayı, kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Bu nedenle, kalp ve damar sağlığını korumaya yardımcı olur.
        • Bağırsakları çalıştırır: Avokado yaprağı çayı, bağırsakları çalıştırmaya yardımcı olur. Bu nedenle, kabızlık problemine iyi gelir.
        • İltihaplanmayı azaltır: Avokado yaprağı çayı, iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur. Bu nedenle, eklem ağrıları, astım ve alerji gibi durumlarda faydalı olabilir.
        3
        • Kas ağrılarını azaltır: Avokado yaprağı çayı, kas ağrılarını azaltmaya yardımcı olur. Bu nedenle, spor yaralanmaları ve fibromiyalji gibi durumlarda faydalı olabilir.
        • Sindirim sistemini düzenler: Avokado yaprağı çayı, sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur. Bu nedenle, mide bulantısı, kusma ve hazımsızlık gibi durumlarda faydalı olabilir.
        • Kilo vermeye yardımcı olur: Avokado yaprağı çayı, kilo vermeye yardımcı olabilir. Bu nedenle, zayıflamaya çalışanlar için faydalı bir bitkidir.
        • Saç sağlığını korur: Avokado yaprağı çayı, saç sağlığını korumaya yardımcı olur. Bu nedenle, saç dökülmesini önlemeye ve saçların daha gür ve parlak olmasına yardımcı olur.
        • Cilt sağlığını korur: Avokado yaprağı çayı, cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Bu nedenle, cilt lekelerini ve kırışıklıkları azaltmaya yardımcı olur.
        4

        AVOKADO YAPRAĞI NASIL KULLANILIR?

        Avokado yaprağı çayı hazırlamak için, 2-3 adet avokado yaprağını bir demliğe koyun ve üzerine 2 su bardağı kaynar su ekleyin. 5-10 dakika demleyin ve süzün. Günde 2-3 bardak içebilirsiniz.

        5

        AVOKADO YAPRAĞININ YAN ETKİLERİ VAR MIDIR?

        Avokado yaprağının bilinen herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır. Ancak, hamile ve emziren kadınların avokado yaprağı çayı tüketmeden önce doktorlarına danışmaları tavsiye edilir.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        Köpek hırsızlığı cinayetle bitti!
        Köpek hırsızlığı cinayetle bitti!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        Oğlu 8 kez bıçakladı! O şikayetçi olmadı! Ana yüreği!
        Oğlu 8 kez bıçakladı! O şikayetçi olmadı! Ana yüreği!
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Otomotivde 1 milyonluk pazara geri sayım
        Otomotivde 1 milyonluk pazara geri sayım
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?