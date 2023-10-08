Yaşlı adam aranıyor

Eskişehir'de yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı
Eskişehir'de kaybolan Nazmi Önal için 50 kişilik ekiple arama çalışması başlatıldı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde Nazmi Önal (64), Yörükakçayır Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi.
Önal'ın geri dönmemesi üzerine endişelenen ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu.
İhbarın ardından bölgeye jandarma, AFAD, AKUT, İHH, Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ve AFAD Gönüllerinden oluşan 50 kişilik ekip sevk edildi.
Ekipler, Önal'ın mahallesinin yakın çevresinden başlayarak bölgede arama çalışması yürütüyor.