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Haberler Gündem 3. Sayfa Yaşlı adam denizde boğularak yaşamını yitirdi
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80 yaşındaki yaşlı adam denizde boğularak hayatını kaybetti

Aydın'da feci bir olay meydana geldi. Kentin Didim ilçesinde 80 yaşındaki Haydar Koç, serinlemek için girdiği denizde boğularak yaşamını yitirdi

Yaşlı adam denizde boğularak yaşamını yitirdi
Yaşlı adam denizde boğularak yaşamını yitirdi
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İHA

Aydın'ın Didim ilçesinde 80 yaşındaki yaşlı adam, serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre olayda tatilini geçirmek için Didim'e gelen Haydar Koç, serinlemek için girdiği denizde bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Koç'un yardımına koşan vatandaşlar, yaşlı adamı denizden çıkartarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Koç'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan Koç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Koç'un ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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