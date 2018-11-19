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Yaşlı adam kapıya mandal taktı, kimse giremiyor

19.11.2018 - 12:48 | Güncelleme: DHA

Bu mandala dikkatlice bakın; az sonra adım adım değişmeye başlayacak ve sonunda bakın neye dönüşecek? İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi...

  • 1 Yaşlı adam kapıya mandal taktı, kimse giremiyor
    1 | 49

    Dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sisteminin yapılışı şöyle...

  • 2 Yaşlı adam kapıya mandal taktı, kimse giremiyor
    2 | 49

    DHA'nın haberine göre önce mandalın bu kısmına tutkal döküyoruz.

  • 3 Yaşlı adam kapıya mandal taktı, kimse giremiyor
    3 | 49

    Daha sonra elimizdeki AA pili üzerine yapıştırıyoruz.

  • 4 Yaşlı adam kapıya mandal taktı, kimse giremiyor
    4 | 49

    Bu şekilde...

  • 5 Yaşlı adam kapıya mandal taktı, kimse giremiyor
    5 | 49

    Diğer pili de aynı şekilde mandalın diğer yüzüne yapıştırıyoruz.

  • 6 Yaşlı adam kapıya mandal taktı, kimse giremiyor
    6 | 49

    Böylece mandalın her iki kısmında da iki adet AA pilimiz bulunuyor. Şimdi geçelim bir sonraki adıma...

  • 7 Yaşlı adam kapıya mandal taktı, kimse giremiyor
    7 | 49

    Matkapla mandalın ağız kısmını iki uçtan deliyoruz.

  • 8 Yaşlı adam kapıya mandal taktı, kimse giremiyor
    8 | 49

    Daha sonra da küçük bir vida ile deliği kapatıyoruz.

  • 9 Yaşlı adam kapıya mandal taktı, kimse giremiyor
    9 | 49

    Bu şekilde vidalama işleminden sonra mandalın iki ucu da birleşmiş oluyor.

  • 10 Yaşlı adam kapıya mandal taktı, kimse giremiyor
    10 | 49

    İşlem sonrası görüntü böyle... Gelelim bir sonraki adıma!

  • 11 Yaşlı adam kapıya mandal taktı, kimse giremiyor
    11 | 49

    Mandalın alt ve üst dudağına da iki ayrı vida koymayı unutmayın ve vidalamayı iç kısımdan yapın.

  • 12 Yaşlı adam kapıya mandal taktı, kimse giremiyor
    12 | 49

    Şimdi de bize alarm sesi verecek minik bir aygıt buluyoruz.

  • 13 Yaşlı adam kapıya mandal taktı, kimse giremiyor
    13 | 49

    Bu cihazın kablolarını kesmemiz gerekiyor.

  • 14 Yaşlı adam kapıya mandal taktı, kimse giremiyor
    14 | 49

    Bunun için falçata işimizi görecek!

  • 15 Yaşlı adam kapıya mandal taktı, kimse giremiyor
    15 | 49

    Kesme işlemi başlıyor.

  • 16 Yaşlı adam kapıya mandal taktı, kimse giremiyor
    16 | 49

    Daha sonra lehim tüpüne kabloları bir bir batırıyoruz.

  • 17 Yaşlı adam kapıya mandal taktı, kimse giremiyor
    17 | 49

    Lehim makinesiyle bu kabloları mandalla birleştiriyoruz.

  • 18 Yaşlı adam kapıya mandal taktı, kimse giremiyor
    18 | 49

    Aynen bu şekilde...

  • 19 Yaşlı adam kapıya mandal taktı, kimse giremiyor
    19 | 49

    Daha sonra mandalın bu yüzüne biraz tutkal dökelim.

  • 20 Yaşlı adam kapıya mandal taktı, kimse giremiyor
    20 | 49

    Ardından cihazı mandala öylece yapıştıralım.

  • 21 Yaşlı adam kapıya mandal taktı, kimse giremiyor
    21 | 49

    Çalışmamızın son hali bu...

  • 22 Yaşlı adam kapıya mandal taktı, kimse giremiyor
    22 | 49

    Sıra kabloları pillere bağlamaya geldi.

  • 23 Yaşlı adam kapıya mandal taktı, kimse giremiyor
    23 | 49

    Tek tek bu kabloları pillere uygun şekilde lehimle bağlıyoruz.

  • 24 Yaşlı adam kapıya mandal taktı, kimse giremiyor
    24 | 49

    Bağlantıyı yaptıktan sonra minik bir sarı kabloya ihtiyacımız olacak.

  • 25 Yaşlı adam kapıya mandal taktı, kimse giremiyor
    25 | 49

    Bu büyüklükte bir kablo yeterli gelecek.

  • 26 Yaşlı adam kapıya mandal taktı, kimse giremiyor
    26 | 49

    Kablonun ucunu yine falçatayla dış derisinden kurtarıyoruz.

  • 27 Yaşlı adam kapıya mandal taktı, kimse giremiyor
    27 | 49

    Ardından lehim tüpüne kablonun soyulmuş yüzünü batırıyoruz.

  • 28 Yaşlı adam kapıya mandal taktı, kimse giremiyor
    28 | 49

    Daha sonra lehim makinesiyle kablo üzerinde çalışmaya başlıyoruz.

  • 29 Yaşlı adam kapıya mandal taktı, kimse giremiyor
    29 | 49

    Pillerle olan bağlantıyı kuruyoruz.

  • 30 Yaşlı adam kapıya mandal taktı, kimse giremiyor
    30 | 49

    Bağlantıyı bu şekilde kurmuş olduk.

  • 31 Yaşlı adam kapıya mandal taktı, kimse giremiyor
    31 | 49

    Çalışmamızın son hali bu şekilde görünüyor.

  • 32 Yaşlı adam kapıya mandal taktı, kimse giremiyor
    32 | 49

    Sarı kabloyu mandala eklediğimiz vidalara bağlıyoruz.

  • 33 Yaşlı adam kapıya mandal taktı, kimse giremiyor
    33 | 49

    Bu şekilde kablo bağlantısı kuruyoruz.

  • 34 Yaşlı adam kapıya mandal taktı, kimse giremiyor
    34 | 49

    Şimdi de minik bir karton parçasına ihtiyacımız olacak.

  • 35 Yaşlı adam kapıya mandal taktı, kimse giremiyor
    35 | 49

    Kartonu bu şekilde katlayıp içine tutkal döküyoruz.

  • 36 Yaşlı adam kapıya mandal taktı, kimse giremiyor
    36 | 49

    Daha sonra iç yüzü tutkala gelecek şekilde kartonu kapatıyoruz.

  • 37 Yaşlı adam kapıya mandal taktı, kimse giremiyor
    37 | 49

    Ardından matkapla kartonu deliyoruz.

  • 38 Yaşlı adam kapıya mandal taktı, kimse giremiyor
    38 | 49

    İçinden de ip geçiriyoruz.

  • 39 Yaşlı adam kapıya mandal taktı, kimse giremiyor
    39 | 49

    İpin ucunu ateşle bir süre yaktıktan sonra...

  • 40 Yaşlı adam kapıya mandal taktı, kimse giremiyor
    40 | 49

    Kartonda açtığımız delikten geçirmemiz gerekiyor.

  • 41 Yaşlı adam kapıya mandal taktı, kimse giremiyor
    41 | 49

    Bir sonraki adımda ise tutkalı kablonun geçtiği bu bölgeye döküyoruz.

  • 42 Yaşlı adam kapıya mandal taktı, kimse giremiyor
    42 | 49

    İpin kartonla olan bağlantısı da tamamlamış olduk.

  • 43 Yaşlı adam kapıya mandal taktı, kimse giremiyor
    43 | 49

    Mandalla olan çalışmamızda son durum böyle...

  • 44 Yaşlı adam kapıya mandal taktı, kimse giremiyor
    44 | 49

    Bu sistem sayesinde kapı isteğimiz dışında açıldığı anda karton mandalın ağzından düşecek; iki vida birbirine yapışacak ve alarm çalmaya başlayacak.

  • 45 Yaşlı adam kapıya mandal taktı, kimse giremiyor
    45 | 49
  • 46 Yaşlı adam kapıya mandal taktı, kimse giremiyor
    46 | 49
  • 47 Yaşlı adam kapıya mandal taktı, kimse giremiyor
    47 | 49
  • 48 Yaşlı adam kapıya mandal taktı, kimse giremiyor
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  • 49 Yaşlı adam kapıya mandal taktı, kimse giremiyor
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