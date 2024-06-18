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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Yaşlı adam karısını öldürdü! | Son dakika haberleri

        Kayseri'de eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti!

        Kadın cinayetlerine korkunç bir olay daha eklendi. Kayseri'de yaşlı bir adam 60 yaşındaki karısını öldürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 13:06 Güncelleme: 18.06.2024 - 13:07
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        Yaşlı adam karısını öldürdü!
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        Kayseri'nin Sarız ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

        AA'da yer alan habere göre ilçede yaşayan N.A. (60) ile eşi T.A. (62) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        GÖZALTINA ALINDI

        Tartışmanın ardından T.A, eşi N.A'yı bıçaklayarak öldürdü. Jandarmayı arayarak eşini öldürdüğünü ihbar eden T.A, gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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