AA

Afyonkarahisar'da, eşini tabancayla vurarak öldürüp intihar girişiminde bulunan kişi hastanede öldü.

Dinar ilçesine bağlı Göçerli köyünde yaşayan M.T. (81), dün ruhsatsız silahıyla eşi B.T.'yi (51) başından vurarak öldürdü. Aynı silahla kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulunan M.T. de ambulansla Haydarlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BIRAKTIĞI NOT ORTAYA ÇIKTI

Hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybeden M.T.'nin intihar girişiminde bulunmadan önce bıraktığı notta ise astım hastası olduğunu, eşini kendisiyle ilgilenmediği için öldürdüğünü yazdığı öğrenildi.