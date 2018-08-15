SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Kırşehir
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > Evlilik vaadiyle kandırdılar, küvette bulundu!

Yaşlı adamı parası için küvette boğarak öldürmüşler

Kırşehir'de 10 ay önce evinin banyosunda cesedi bulunan 71 yaşındaki adamı öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 5 sanığın yargılanmalarına başlandı. Evlenme vaadiyle kandırdıkları Yusuf Eraslan'ın parasını almak istediklerini soğukkanlılıkla anlatan katil zanlıları, cinayet suçunu birbirlerinin üzerine attı

15.08.2018 - 15:20 | Güncelleme: AA

Kırşehir'de 10 ay önce evinin banyosunda cesedi bulunan 71 yaşındaki adamı, parasını almak için öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 5 zanlının yargılanmasına başlandı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "tasarlayarak adam öldürme ve yağma" suçlarından haklarında dava açılan tutuklu sanıklar A.M.T, R.T, M.A, Ö.G. kadın sanık N.K. ve avukatları ile öldürülen Yusuf Eraslan'ın yakınları katıldı. İddianamedeki atılı suçlar yüzlerine okunan sanıkların savunmaları alındı. Yaşlı adamın evinin banyosundaki küvette boğularak öldürülmesi olayına katıldıklarını itiraf eden M.A, Ö.G. ve R.T, cinayet suçunu birbirlerinin üzerine atarak tahliye ve beraatlerini istedi. Sanıklardan M.A, gözleri fazla görmeyen ve maddi durumu iyi olan Yusuf Eraslan'ı, traktörünü çalıştığı servise getirmesi nedeniyle tanıdığını ifade ederek, çocuklarının kendisine bakmadığını, bu nedenle evlenecek bir kadın aradığını söylediğini belirtti. Bunun üzerine durumu anlattığı arkadaşları A.M.T. ve kardeşi R.T'nin Kayseri'den N.K. adlı kadını bulduklarını söyleyen M.A, Yusuf Eraslan ile kadını birkaç kez görüştürdüklerini kaydetti.

"PARAN YOKSA ÖL"

Evlilik için Eraslan ile kadını tanıştırmaya Kayseri'ye gidiş gelişlerinde yaptığı masrafı almak için R.T. ve Ö.G. ile Eraslan'ın evine gittiklerini anlatan M.A, şöyle devam etti:

"Yusuf amca Ö.G'yi tanımıyordu. Önden giren Ö.G, Yusuf amcayı itekleyerek yere düşürdü. Hep birlikte ellerini kollarını bantla bağlayıp ağzını da bantladıktan sonra salondaki kanepeye taşıdık. Evde bulunan iki kasanın anahtarlarını sorduk, 'oğlumda çağırayım' dedi. Yusuf amca 'param yok' deyince Ö.G, 'paran yoksa öl' diyerek boğazını sıktı. Bezle mi boğdu bilmiyorum. Sonra düşerek ölmüş süsü vermek için banyoya götürdük. Yere ve küvete şampuan döktükten sonra Yusuf amcayı içine koyduk. Hala hırıltılar geliyordu. Bu sırada Ö.G, ağzını musluğa dayadı, burnunu kapattı. Yusuf amca orada öldü. Kan ve parmak izlerini sildik. Aldığımız paraları, saatleri, cep telefonlarını Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir yere giderek bölüştük."

Sanık Ö.G, savunmasını yazılı olarak vereceğini ifade ederek mahkeme salonunda konuşmak istemedi. Mahkeme başkanının soruları üzerine Ö.G, evlenme kısmına hiç dahil olmadığını, M.A'nın alacağı için Eraslan'ın evine gittiklerini savundu.

Cinayeti kendisinin işlemediğini öne süren Ö.G, "Yusuf amcayı ben öldürmedim, R.T. öldürdü. Evde iki kasanın anahtarını M.A. aradı. Salonda Yusuf amcayı baygın halde görünce, 'bir şey yapmayalım, alacağımızı alıp çıkıp gidelim' diye ağladım. Bantla ellerini, ayaklarını ve ağzının bağlanmasına yardım ettim. Kasaların anahtarlarını bulamayan R.T. ile M.A, Yusuf amcayı sürüyerek banyoya götürdü. Banyodaki olayı görmedim. Organize Sanayi Bölgesi'nde bana verdikleri payı da almadım." diye konuştu.

Diğer sanık R.T. de Yusuf Eraslan'ın elleri ve ayaklarının bantlanmasına yardım ettiğin ancak cinayeti Ö.G'nin işlediğini iddia etti.

Kadın sanık N.K. ise A.M.T. ile sosyal medya üzerinden tanıştığını, evlenecek yaşlı bir kişi olduğunu söylemesi üzerine iki defa Kayseri'den Kırşehir'e gelerek Eraslan ile görüştüğünü belirtti.

Sanıkların ifadelerini tamamlayan mahkeme heyeti, mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kırşehir'de 10 ay önce evinin banyosunda ölü bulunan Yusuf Eraslan'ın ölümünü şüpheli bulan Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, satılan cep telefonundan yola çıkarak yapılan çalışma sonunda Eraslan'ı öldürdükleri iddia edilen 5 kişiyi mayıs ayında yakalamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X