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        Pazara giderken öldü; cenazenin ıslanmaması için üzerine şemsiye koydular

        Bursa'da pazara giderken kalp krizi geçiren yaşlı bir adam yaşamını yitirdi. Acı olayda polis, savcı gelene kadar yağmurda ıslanmaması için cenazeyi şemsiyeyle yağmurdan korudu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 17:27 Güncelleme: 16.01.2024 - 17:27
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        Yaşlı adamın ölümünde acı kare
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evinden çıkıp pazara gittiği öğrenilen Necmettin Altınyollar (75), yolda rahatsızlanıp hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre polis, savcı gelene kadar, yağmurda ıslanmaması için cenazeyi şemsiyeyle yağmurdan korudu.

        Olay, saat 14.30 sıralarında otobüs durağında meydana geldi. Semt pazarına gittiği öğrenilen Necmettin Altınyollar, iddiaya göre, kendisini kötü hissedince otobüs durağındaki banka oturdu. Bir anda yere düşen Altınyollar'ın hareketsiz yattığını görenlerin ihbarıyla, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlıkçıların kontrolünde, Altınyollar'ın öldüğü belirlendi. Polis ekiplerinin yağmurda ıslanmaması için şemsiye tuttuğu cenaze, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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