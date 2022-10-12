Yaşlı amcaların kavgasında duruşma huzurevinde yapıldı

İHA'nın haberine göre Adalet Bakanlığı'nın hayata geçirdiği "evde adalet hizmeti" uygulamasının bir örneği Bursa’nın İnegöl İlçesi’nde de gerçekleşti.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 90'lık dedeler huzurevinde tartışınca mahkemelik oldu. Mahkeme heyeti de yaşları nedeniyle taraf oldukları duruşmaya katılamayan A.A. ve N.Y.’nin ifadesini kaldıkları huzurevine giderek aldı.

Mağdur sanıkların savunmaları mahkeme salonu yerine ikametleri olan huzurevinde alındı. Duruşma 25 Ekim tarihine ertelendi.

Adalete erişimin güçlendirilmesine yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması ve erişilebilir adaletin eşit bir şekilde sağlanması amacıyla engelliler, yaşlılar ve yatağa bağımlı hastalara ilişkin adli süreçlerin adliyelere gelmelerine gerek duyulmaksızın bulundukları yerlerden doğrudan ya da görüntülü iletişim teknolojileri kullanılarak yürütülmesi hedefleniyor. Ceza Muhakemesi Kanunu da hastalık veya engelleri nedeniyle duruşmaya katılması mümkün olmayan vatandaşların, mahkemelerce evlerinde dinlenebilmesine imkan sağlanıyor.