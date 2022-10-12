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Haberler Gündem Güncel Bursa'da ilginç duruşma: Yaşlı amcaların kavgasında duruşma huzurevinde yapıldı - Öne çıkan haberler
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90'lık dedeler huzurevinde tartıştı, hakimler duruşma için ayağına gitti

Bursa ilginç bir duruşmaya sahne oldu. İnegöl ilçesinde yaşanan olayda biri 89 biri de 94 yaşında olan iki yaşlı adam huzurevinde tartışınca mahkemelik oldu. Mahkeme heyeti de duruşmaya katılamayan tarafların ifadesini kaldıkları huzurevine giderek aldı

Bursa'da ilginç duruşma: Yaşlı amcaların kavgasında duruşma huzurevinde yapıldı - Öne çıkan haberler
Yaşlı amcaların kavgasında duruşma huzurevinde yapıldı
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İHA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 90'lık dedeler huzurevinde tartışınca mahkemelik oldu. Mahkeme heyeti de yaşları nedeniyle taraf oldukları duruşmaya katılamayan A.A. ve N.Y.’nin ifadesini kaldıkları huzurevine giderek aldı.

İHA'nın haberine göre Adalet Bakanlığı'nın hayata geçirdiği "evde adalet hizmeti" uygulamasının bir örneği Bursa’nın İnegöl İlçesi’nde de gerçekleşti.

MAHKEME HEYETİ HUZUREVİNE GİTTİ

Kentte Fatma Göztepe Huzurevinde kalan 89 yaşındaki mağdur sanık A.A. ile 94 yaşındaki N.Y. 25 Nisan 2022’de tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle konu mahkemeye taşındı. İnegöl 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmekte olan davanın 29 Eylül 2022 tarihli duruşmasında, tarafların yaşları nedeniyle duruşmaya katılmaları mümkün olmadığından adli sürece katılabilmeleri amacıyla mahkeme heyeti hazırlıklarını yaparak huzurevine gitti.

Mağdur sanıkların savunmaları mahkeme salonu yerine ikametleri olan huzurevinde alındı. Duruşma 25 Ekim tarihine ertelendi.

Adalete erişimin güçlendirilmesine yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması ve erişilebilir adaletin eşit bir şekilde sağlanması amacıyla engelliler, yaşlılar ve yatağa bağımlı hastalara ilişkin adli süreçlerin adliyelere gelmelerine gerek duyulmaksızın bulundukları yerlerden doğrudan ya da görüntülü iletişim teknolojileri kullanılarak yürütülmesi hedefleniyor. Ceza Muhakemesi Kanunu da hastalık veya engelleri nedeniyle duruşmaya katılması mümkün olmayan vatandaşların, mahkemelerce evlerinde dinlenebilmesine imkan sağlanıyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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