Yaşlı çift bayram harçlıklarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - SİVAS

AA

Şarkışla ilçesine bağlı Cemel beldesinde yaşayan Özkara çifti, Vefa Destek Hattı'nı arayarak, yurt dışında yaşayan çocuklarının yolladığı 1500 lirayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediklerini iletti.Özkara çiftinin evine giden ekipler teslim aldıkları parayı kampanya hesabına yatırıp, dekontu çifte teslim etti.Fetiye Özkara, AA muhabirine, "Yaşlı aylığım yok, eğer aylığım olsa alacağım 10 liranın 5 lirasını devletime bağışlarım. Allah devletimizin yokluğunu vermesin, milletimize yardım ediyor. Biz de bir yaraya merhem olduysak ne mutlu bize, yoksa çok fazla bir şey değil yaptığımız." dedi.Mahmut Özkara da kampanyaya destek verdikleri için mutlu olduklarını söyledi.