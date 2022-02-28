Yaşlı çift el ele verip denize atladı!

DHA

Yakında bulunan teknede bulunanlar boğulmak üzere olan çifti kurtardı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Bodrum Liman Başkanlığı önünde meydana geldi. İddiaya göre, ailevi problemleri olan 74 yaşındaki İsmail İ. ile 69 yaşındaki Hülya İ. ele ele tutuşup denize atladı.

O sırada kıyıya yakın yerde bulunan tekne hemen çifte yardıma gitti. Teknede bulunanlar tarafından boğulmak üzereyken sudan çıkartılan çift, kıyıya çıkartılarak ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ekiplerce ilk müdahalesi olay yerinde yapılan çift, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karı-kocanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.